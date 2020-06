Los lemas que gustan a Alfonso Reyes para las camisetas de Fernando Simón

La desescalada conlleva que las costumbres se relajen, que las comparecencias se aligeren y que el mismísimo Fernando Simón dé una visión menos dramática de toda la crisis del coronavirus. Ante la posibilidad de que se comercialicen camisetas con su rostro y su propuesta de donar lo que se obtenga a una ONG, uno de sus mayores críticos, Alfonso Reyes, ha encontrado varias frases que podrían llevar inscritas las camisetas. Inspirado por otros tuiteros, el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales aboga en tono irónico por tres lemas para otras tantas camisetas... " y el beneficio a una ONG". Las tres frases elegidas son: “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”. “La opción de cerrar colegios no reduciría sino aumentaría el riesgo”. “No es necesario que la población use mascarillas”.

