¿Por qué Modric es el “vinagre” en el vestuario del Real Madrid?

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid y Balón de Oro en 2018, concedió una entrevista a “Gazzetta dello Sport” en la que habló de su equipo, de su infancia en la Guerra de los Balcanes y de mucho más. Estas son algunas de sus respuestas más interesantes:

Apodo

“Los compañeros en el Real Madrid me llaman “vinagre”, porque cuando pierdo, aunque sea en el entrenamiento, me lo tomo mal”, desveló. Para explicarlo aseguró que es una persona “persistente y terca”, pero también se definió como “normal”: “Amo la humildad”, dijo.

Cristiano Ronaldo y el The Best 2018

Cristiano Ronaldo no acudió a la gala The Best 2018 en la que Modric acabó con el reinado de él y Messi en los premios individuales. Luka aseguró que “hablar de Cristiano como jugador” le “parece trivial”. “Es uno de los más grandes de la historia. Siempre quiere ganar”, opina. En lo personal así lo define: "Como persona tiene 10 años y tiene un gran corazón: siempre está listo para ayudar a los necesitados ".

La Guerra de los Balcanes

Cuando era niño, Modric sufrió el horror de la Guerra de los Balcanes. Esto es lo que recuerda. " De niño, a los 7 u 8 años, los traumas se experimentan de manera diferente. El miedo no es tan aterrador. Vivía en el hotel Kolovare con la familia y compañeros. Jugábamos al fútbol o nos escondíamos en el hotel. Cuando se escuchaban las sirenas sabías qué había que hacer: correr al refugio. Allí, con seguridad, volvíamos a jugar".

Su futuro: ¿retirada? ¿entrenador?

“Estoy seguro de que podré jugar dos años más a alto nivel”, dijo Modric, a quien le gustaría retirarse “en el Real Madrid, pero eso también depende del club". “Claro que haré el curso de entrenador. Para nosotros, el equipo nacional es un sentimiento superior al fútbol, tanto como jugador como entrenador me sentiría honrado de estar allí” ,añadió.

El futuro: un jugador

Sobre el jugador que puede marcar el futuro del fútbol, Modric señaló a Mbappé: “Lo tiene todo, pero tiene que dar el salto a una liga en la que no ganen tan fácilmente”, recomendó, antes de decir otros nombres que le llaman la atención: su compañero Vinicius y los futbolistas del Manchester City De Bruyne y Sterling.