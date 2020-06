Mariano Amat nos muestra su nueva imagen corporativa

Otro integrante del amplio mundo del pádel profesional que se decide renovarse y mejorar su imagen corporativa, con un logo moderno, siguiendo así los pasos de las dos últimas en hacerlo, que fueron Alba Galán y Mari Carmen Villalba. En este caso es un entrenador, Mariano Amat, técnico de la pareja nº2 del circuito, Ale Galán y Juan Lebrón y uno de los directores y alma máter de la Academia M3.

De hecho, Amat es el técnico con más títulos de la temporada 2019 y ahora ha querido dar un paso adelante y mejorar su imagen en las redes sociales. Hombre poco dado a mostrarse en público, más acostumbrado a trabajar en la sombra y a no ocupar titulares, en este caso el protagonismo es para él.

El entrenador argentino presenta ahora un nuevo logo personal que según él mismo nos comentaba en exclusiva, ''refleja la ambición por la mejora e innovación continua. En un deporte tan competitivo y en el que se decide todo por pequeños detalles has de intentar siempre estar a la última en todos los aspectos. De esta manera, quiero dar la primera pincelada de todo lo que va a venir y en lo que he estado involucrado desde hace mucho tiempo. He intentado ponerle toda mi personalidad a mi nueva imagen y al resto de proyectos que conoceréis en breve''.

Mariano, que compagina su faceta de entrenador profesional con la co-dirección de la Academia M3, no ha querido adelantarnos qué otras sorpresas son, pero sí que nos ha contado que espera ''que todo pueda salir a la luz muy pronto y se vea reflejada mi experiencia en el pádel y todo mi cariño''. Es decir, que muy pronto habrá más sorpresas que, no cabe duda, os iremos desvelando...