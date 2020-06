Tebas también ataca a Rubiales: “Me preocupa que Casillas diga que las elecciones a la RFEF no son transparentes”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha reconocido que le “preocupa” que el portero Iker Casillas diga que las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) “no son transparentes” y que por eso renunció a presentarse, y ha asegurado que trabajan con la posibilidad de que pueda haber un “rebrote” de la pandemia de coronavirus.

“Lo que me preocupa es lo que dice una persona que ha sido campeón del mundo, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español, que tenía tanta ilusión por cambiar el fútbol español... Que diga que no se presenta porque considera que las elecciones no son transparentes y que se está favoreciendo otra situación”, señaló en una entrevista a El Transistor de Onda Cero.

“Eso es lo que me preocupa. Por algo lo dirá. En parte tiene bastante razón lo que dice”, afirmó el mandatario de LaLiga, que venía al mostoleño con opciones reales. “Tenía bastantes posibilidades, según yo podía ver”, añadió.