Con la apertura de fronteras cada vez más próxima y la amenaza de rebrotes en diferentes partes del mundo, Alfonso Reyes ha decidido con su particular ironía recordar una de las frases pronunciadas por Fernando Simón en sus numerosas ruedas de prensa durante la crisis del coronavirus. El presidente de la Asocación de Baloncestistas Profesionales recupera el “Los viajeros no son un riesgo si no tienen el virus” y responde en tono irónico: “Si no te mueres, puedes vivir siempre. Freddy Simonne, filósofo hawaiano”.

«Si no te mueres, puedes vivir siempre».

Freddy Simonne, filósofo hawaiano. https://t.co/GeSWKTDgzQ — Alfonso Reyes (@alfreyes14) June 18, 2020