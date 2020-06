Promoción HEAD Padel: llévate más botes de pelotas por menos

Si no hace mucho la firma austriaca HEAD Padel buscaba ayudar a los clubes con la promoción HELP YOUR CLUB, ahora quiere ayudar a los propios jugadores, a todos los que llenáis constantemente las pistas.

Para todos vosotros ha ideado una promoción que consiste en un 3+1: es decir, por la compra de tres botes de pelotas te regalarán el cuarto.

La promoción se centra en los dos modelos más característicos de la marca, la HEAD PADEL PRO y la PRO S y en un máximo de 18 tubos lo que se traduce en una caja entera.

Así pues, si tienes idea de hacer una compra grande y adquirir varios tubos para poder renovar las pelotas con frecuencia, esta es tu mejor opción.

Esta promo será válida del 20 de junio al 18 de julio y contemplará varias tiendas seleccionadas de España, Portugal y Andorra.

‘‘Tras meses confinados, ahora es el momento de volver a las pistas a disfrutar del pádel. Para ello queremos ayudar a los jugadores a renovar sus pelotas con una promoción limitada pero a la vez muy interesante. Es el momento de sacar pelotas nuevas y jugar tu partido’‘, comenta Ricky Fdez. Brigolle, category Manager Racquet Sports HEAD Spain.