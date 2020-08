La oferta del Manchester City a Messi

La decisión de Messi de abandonar el Barcelona parece que no tiene marcha atrás, pese a que el club insista en que siguen trabajando en que se quede. Faltaría por resolver el tema de su cláusula liberatoria, si se puede marchar gratis o no, pero según adelanta ESPN el futbolista ya está negociando con el Manchester City, en lo que sería el reencuentro con Guardiola, el técnico que mejor rendimiento le ha sacado en el Barcelona. Juntos intentarían el asalto a la Champions, que en los últimos tiempos se le ha resistido tanto al conjunto inglés como al futbolista. Según ESPN, la oferta que le hacen al “10″ es jugosa: sería por tres temporadas y le mantendrían el suelo que tiene en la actualidad, de unos 40 millones de euros limpios, que se van al doble si se habla de cantidades brutas. La propuesta incluiría una ampliación de dos temporadas más que Leo podría pasar en el New York City, que es una de las franquicias que tiene el equipo de Manchester, donde el delantero podría tener unas últimas temporadas más tranquilo, una vez pasado también el Mundial de Qatar, hasta su retirada definitiva.

Messi cumplió el pasado junio 33 años y en el City, aparte de con Guardiola, también se reencontraría con su amigo Agüero, que varias veces estuvo en la agenda del Barcelona.