Fernando Belasteguín demuestra la fuerza del veterano entre los jóvenes

Gran partido el que se desplegó en la pista central del Pabellón Fuente de San Luis, donde Fernando Belasteguín fue un baluarte de la veteranía, del saber esperar su momento, del contraataque y de encender la chispa en el momento adecuado. Todo eso y más ofreció junto a Agustín Tapia en el choque que les enfrentó a ‘Coki’ Nieto y Javi Rico.

Tres jóvenes que ya son presente y un veterano que es historia viva y que acumula 16 números 1 seguidos e incontables títulos y que fue capaz de aguantar el envite de Nieto y Rico, que imprimieron un ritmo brutal al partido con numerosas alternativas y plantaron cara ante los favoritos apoyados también por el público (invitados de jugadores) que ocupó algunos de los asientos de la grada.

Empezaban los argentinos con un break a su favor para ir por delante hasta el octavo juego, cuando Rico y Nieto lograron romper y empatar el set, llegando al tie break en el que fueron mejores (llegaron a estar 6-1) y se adelantaron en la eliminatoria. En el segundo, Bela y Tapia inclinaron rápidamente el choque a su favor, y con un mayor porcentaje de acierto y obligando a defender a los españoles más que a atacar, se pusieron en órbita para cerrar por la vía rápida el parcial y empatar el choque.

Quedaba el tercero, el todo por el todo y ahora eran los de Miguel Sciorilli quienes se adelantaban, poniendo el 2-0 en el luminoso, que rápidamente pasaría al 2-2. Breaks y contrabreaks, locura en la pista y otro tie break para decidir a los ganadores; aquí Bela no quiso repetir los errores del pasado y se echó el duelo a la espalda, tirando de galones, para cerrarlo a su favor (6-7, 6-2 y 7-6).

Tres sets también para Sanyo Gutiérrez y Franco Stupaczuk en su pelea ante unos cada vez más crecidos Miguel Lamperti y Lucas Bergamini. La tecla que han encontrado el argentino y el brasileño les funciona a la perfección y la gestionan muy, muy bien y eso obliga cada vez más a sus oponentes a jugar a un altísimo nivel para superarles. Eso les pasó a Stupa y Sanyo a pesar de certificar a su favor el primer set con pasmosa facilidad y acierto (6-1), pero en el segundo, lejos de sentenciar, fueron pagados con su misma moneda y se fueron enredando poco a poco en la maraña táctica de Bergamini y en los golpes poderosos de Lamperti (1-6).

Un tercer set esperaba dueño y la igualdad se apoderó ahora sí de la pista, entrando en juego el aguante y la paciencia, algo de lo que Sanyo anda sobrado, poniéndose a fabricar punto tras punto y prepararlos para que Stupa definiera con solvencia. La fórmula les salió buena y pudieron así, con un break de distancia, certificar el pase a semis (1-6, 6-1 y 4-6).

Poca historia en el partido de Ale Galán y Juan Lebrón ante los sorprendentes Jorge Ruiz y Denis Perino, especialmente en el primer set, donde fueron una sombra de sí mismos y donde el madrileño y el andaluz volaron alto, muy alto, sin cometer errores y poniendo un marcador perfecto para sus intereses. En el segundo, ya la cosa se ajustó algo más y Denis y Jorge pudieron mostrar parte de sus armas, las que les habían llevado hasta sus primeros cuartos de final. Quizá el hecho de marchar 3-0 abajo en el segundo les permitió soltarse y ya jugar sin miedos y apretando todos los tiros, sabedores que no tenían nada que perder, a lo que ayudó quizás también la ligera relajación de Galán y Lebrón. Pasaron los números 1 algún que otro apuro pero supieron reaccionar y romper el partido en la parte final para evitar llegar al desempate (6-0 y 7-5).

La cuarta semifinal no pudo disputarse. Era un partido que iba a poner cara a cara a Juan Tello y Fede Chingotto ante Pablo Lima y Paquito Navarro, repitiendo el duelo del Adeslas Open, pero no llegó ni al calentamiento previo, pues el circuito informaba que el brasileño Lima era baja médica. No sabemos si por lesión o por el COVID-19, pues no ha trascendido detalle alguno, pero su incomparecencia les daba a Tello y Chingotto automáticamente el pase a semifinales.

Semifinales que quedan configuradas de la siguiente manera:

Ale Galán - Juan Lebrón vs. Franco Stupaczuk . Sanyo Gutiérrez

Agustín Tapia - Fernando Belaseguín vs. Juan Tello - Fede Chingotto