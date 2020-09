John Catlin se impone en la dura batalla de Valderrama

El campo enclavado en Sotogrande volvió a ofrecer belleza y severidad en la jornada final y, por cuarta vez en veinticinco torneos del European Tour celebrados en Valderrama, el ganador terminó por encima del par. Aun así, nada que objetar al triunfo de John Catlin, sino todo lo contrario. Pese a perder su ventaja antes de llegar al tramo decisivo después de acumular varios errores, Catlin hizo gala de un temple notable para imponerse en el último compromiso a Martin Kaymer, que buscaba su primera victoria en seis años.

Pese a finalizar con 75 (+4), Catlin remató la faena manteniendo la compostura en el green final, después de que Kaymer desaprovechara una buena oportunidad de birdie en el hoyo 17, uno de los iconos del Real Club Valderrama, y marrara el putt para par decisivo en el último compromiso.

'‘Todavía no lo he asimilado y me he tirado toda la última vuelta nerviosísimo. Es un campo de golf muy difícil, los greens son firmes y rápidos, y el viento no ha amainado con respecto a los días previos’‘, recapitulaba Catlin, que ya contaba en su palmarés con tres victorias en el Asian Tour.

Valderrama es capaz de poner nervioso incluso al jugador más calmado, algo que pudieron comprobar en sus carnes tanto Catlin como Kaymer (y, por supuesto, los demás aspirantes al título), pero terminó ejerciendo, una vez más, de juez justo en el hoyo 18.

“Lo más complicado aquí es coger calles. El viento está cruzado en la mayoría, así que si pegas la bola con el efecto incorrecto acabarás en el rough, y los greenes cada vez están más firmes. Coger calles es imprescindible y seguramente la diferencia la haya marcado la que alcancé en el hoyo 18′‘, recordaba Catlin, que tampoco escatimó elogios hacia Valderrama.

Con su triunfo en el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, John Catlin sigue los pasos de Tiger Woods, que hasta la fecha había sido el único jugador estadounidense capaz de vencer en el Real Club Valderrama (en el WGC American Express Championship de 1999), y solo queda por detrás de Sandy Lyle entre los ganadores de un torneo en este campo que han finalizado por encima del par, ya que el escocés terminó con +3 en el Volvo Masters de 1992.

Por desgracia, no hubo opciones al título para los españoles presentes en el torneo. Adrián Otaegui era quien comenzaba más cerca de la cabeza, pero dos errores tempraneros lastraron su vuelta. Su tarjeta no se correspondió con su juego, pero al final descendió hasta la decimoséptima plaza empatado con Álvaro Quirós y Jorge Campillo, todos ellos con +9.

Por su parte, cabe destacar la última vuelta del inglés Lee Westwood, otro de los grandes campeones presentes en Valderrama, ya que firmó el domingo la mejor tarjeta de todos los participantes en la semana (67, -4) y escaló 51 posiciones hasta la décima plaza.