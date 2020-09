Juani Mieres, otra destacada ausencia en la cita de Cerdeña

Sigue sumando el coronavirus en detrimento del pádel. Otro protagonista más del circuito que se queda fuera de la competición en tierras italianas, torneo que poco a poco va perdiendo efectivos a pesar de todos los esfuerzos organizativos.

Tras las ausencias de Miguel Yanguas, Pablo Lima, Alba Izquierdo, Martín Sánchez Piñeiro, Mari Carmen Villalba, José David Sánchez...y sus respectivos compañeros, ahora ha sido Juani Mieres quien ha manifestado que ha contraído la enfermedad y que no podrá estar en suelo sardo.

Por ello, ni él ni Javi Garrido tendrán la oportunidad de pelear por revertir un año que no está siendo especialmente positivo en cuestión de resultados y no por falta de trabajo, sino que la suerte de las victorias les está siendo demasiado esquiva.

Así lo comunicaba el argentino nacionalizado español:

KO PARA CERDEÑA. PRIMER SET PARA EL BICHO.

Para participar en cada torneo del @worldpadeltour_oficial tenemos que hacernos la prueba del COVID-19, la PCR (la más fiable, detecta y cuantifica el virus) y dar negativo.

Ayer, de cara al #WPTSardegnaOpen , me hice la PCR y el resultado de la misma ha sido positivo. A partir de aquí, no me queda otra que jugar y ganar este Open con: aislamiento, disciplina, rigor, respeto... y paciencia, mucha paciencia.

Espero poder verlos en Menorca. Suerte a todos los que participan y disfruten mucho.