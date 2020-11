Joan Mir ha pasado por Madrid después de ganar el Mundial de MotoGP. Dice que ya es consciente de lo que ha conseguido y que el mayor cambio es a nivel mediático y de popularidad, porque ahora sí todo el mundo le reconoce por la calle.

Desde ya le toca defender el título y sabe que el rival número uno va a ser Marc Márquez. “Ganar un mundial tiene cosas buenas y lo malo es la presión para el año que viene. Será un escenario diferente, Volverá Marc, que ha sido el más rápido los últimos ocho años. Será bonito y estoy impaciente ante es enfrentamiento. El escenario será diferente y me siento motivado”, explicaba.

Para luchar contra Márquez sabe que necesitará más prestaciones de la Suzuki. “Tenemos que mejorar nuestra velocidad para para poder hacer “poles” y victorias, que lo vamos a necesitar para estar arriba.

Sobre el campeonato que acaba de terminar, reconoce que ha sido muy duro por los rivales en pista y por el Covid. “Las ganas de empezar me llevaron a cometer errores al principio. Toqué fondo en Brno y a partir de ahí me fui conociendo a mí mismo. Lo más duro fue el final, por presión en pista y también en casa para no contagiarme y que me quedara fuera.

Antes de que todo empezara nadie le colocaba entre los cinco primeros en los pronósticos. “Yo tampoco me hubiera puesto el primero, pero sí entre los cinco. El año que viene se lo pensarán un poco más a la hora de hacer las previsiones”, bromeaba.

Respecto a los rivales más duros que tendrá en 2021, la lista sale sola y muy fácil: “Mi primer rival será Marc. Y luego espero no tener diez más como este año. Mi compañero (Álex Rins) es rápido y veo a Fabio (Quartararo) y a Maverick (Viñales) también ahí. Es complicado decir uno. No me gustaría olvidarme de nadie y que luego apareciese ahí. Confío en que como rival no tenga al coronavirus, que si te pilla te quita 25 puntos cada fin de semana”.

¿Qué número lucirá la temporada próxima?

“Sé que el 1 le gusta a Suzuki y sería un privilegio llevarlo, pero el 36 me ha dado estos dos títulos y me gusta llevarlo. Dependerá sólo de mi decisión. Pero vamos, bendito problema”, analizaba sobre esa posibilidad de romper la costumbre de los últimos campeones y ponerse el 1 en el carenado.