🇦🇷 No puedo explicar la felicidad que tengo. Estoy ansioso y muy ilusionado. Voy a darlo todo. Gracias por la oportunidad, @nuggets!



🇺🇸😅... I can’t explain how happy I am. I’m anxious and very thrilled. I’ll do my best. Thank you for this opportunity, @nuggets! pic.twitter.com/5bgk1jki3L