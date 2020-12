Negredo: “Para ganar al Barça hay que apretarles y no dejarles jugar”

A Álvaro Negredo (Madrid, 20-08-1985) se le ve muy motivado en su vuelta a la liga española: “Decidí volver para seguir disfrutando de lo que había vivido mucho tiempo atrás”. Lleva dos goles y tres asistencias en lo que va de temporada, aunque una lesión en el gemelo le ha lastrado dejándole fuera de los dos últimos partidos, pero no le impedirá estar disponible para enfrentarse al Barcelona.

Él quiere seguir ayudando al Cádiz con su fútbol: “Todo lo que sume en el campo es bueno y si es con goles, mejor”, cuenta a LA RAZÓN en una entrevista en la que hablamos con él sobre su vuelta a España, su paso por Turquía y Emiratos Árabes, su carrera, sobre el Cádiz y sobre los tres grandes de LaLiga:

- ¿Qué tal su vida en Cádiz?

Genial, tanto mi familia como yo nos hemos acoplado muy bien. Es una ciudad donde se vive bien y, a nivel futbolístico, se están dando buenos resultados. Eso también acompaña a que el día a día sea mucho mejor.

- El Cádiz asciende a Primera División e inmediatamente anuncia su fichaje. ¿Cómo se fraguó todo?

Fueron meses atrás donde venía hablando con el presidente, teniendo un intercambio de diálogos. Yo estaba con ganas e ilusión de volver a LaLiga y de competir. El Cádiz tuvo mucho interés en mí desde el primer momento, incluso antes de tener el objetivo del ascenso. Para mí fue una oportunidad muy bonita. Estoy muy agradecido por esa confianza tan tempranera.

- Antes de jugar en el Cádiz estuvo en Turquía y en Emiratos Árabes. ¿Qué le han enseñado esas dos experiencias, tanto a nivel futbolístico como a nivel cultural?

Turquía es bastante más futbolística que Dubái, el fútbol se vive con mucha pasión y de forma muy intensa. Los derbis que siempre se han visto, entre Galatasaray, Fenerbahçe y Besiktas, han sido y son muy bonitos de vivir.

Al final, en cada sitio que estás, te enseñan su cultura. Entenderla o no ya es la opinión de cada uno. Puedes respetarla y yo, en Dubai, convivía con ellos y la respetaba. Pero es cierto que aprendes a valorar muchas cosas, aprendes a valorar de dónde vienes y lo que te ha costado llegar hasta dónde estás.

Esta es una de las experiencias que a mí me llegó en Dubái porque había compañeros que no tenían el fútbol como su profesión, lo tenían más como un hobby. Entonces eso a ti te da mucho que pensar y te ayuda a tomar muchas decisiones. A mí me ayudó a querer seguir disfrutando de lo que yo había vivido mucho tiempo atrás y, por eso decidí volver a la liga española, me sentía con muchísimas ganas.

- ¿Sobre todo hay mucho cambio con respecto a Emiratos Árabes no?

Si, muchísimo. No están tan avanzados en el nivel estructural de los clubes, en el nivel de conocimiento de fútbol, de entrenamientos, de competición... Yo no tengo nada que reprochar porque me abrieron las puertas, pero sí es cierto que cuando estás allí y convives mucho con ellos, te das cuenta de que el nivel es inferior comparado con otras ligas como la española o la Premier.

- Si tuviera que quedarse con un momento de toda su carrera, ¿con cuál se quedaría?

He vivido muchísimos buenos momentos, pero participar en la Eurocopa de 2012 es una de las cosas más bonitas que nunca se me podrá olvidar.

- Suponía que iba a elegir la Eurocopa. ¿Qué otro momento elegiría?

(Risas) El título de Premier con el Mánchester City, fueron 23 goles en esa temporada, conseguimos dos títulos... Tenía mucho cariño de la afición del Mánchester City y para mí es muy bonito de recordarlo. Te podría decir muchos, porque en cada etapa que he tenido, en cada equipo que he jugado, he tenido una experiencia bonita, con mejor o peor resultado, pero siempre te tienes que quedar con lo positivo y aprender de todo lo negativo.

- Han pasado cuatro años entre su último gol en LaLiga con el Valencia y el primero con el Cádiz esta temporada. ¿Qué sintió al volver a marcar en la liga española?

Para mí hacer gol siempre es bonito y cada uno es diferente a otro, lo tengo como mecanizado en mi cabeza. Todo lo que sea ayudar al equipo es importante, en este caso, creo recordar que en los dos partidos que he metido esta temporada ayudé al equipo porque se pudo conseguir la victoria.

El primer gol en el Cádiz fue bonito porque siempre es bueno empezar con buen pie cuando hay muchas dudas sobre mi rendimiento. A mí anímicamente me ayudó bastante para empezar con mucha confianza tras venir de una liga menor, como él que dice, a venir a un equipo que se sabía que iba a pasar dificultades durante la temporada. Todo lo que sume es bueno y si puedo ayudar con goles, mucho mejor.

- ¿Cómo ve al Cádiz esta temporada?

Lo veo bastante bien, lo veo, sobre todo, con las ideas muy claras. Somos un equipo que sabemos muy bien a lo que jugamos, sabemos cuál es nuestra mecánica dentro del campo. Cada uno tiene su rol, pero el rol principal de este club es el conjunto. Aquí, muy pocas veces verás a jugadores resolviendo un partido. Se le hace un desgaste defensivo al equipo contrario, tenemos una idea muy clara de lo que es nuestro juego y con eso, tanto el entrenador como todos los que estamos en esta plantilla, vamos a ir a muerte.

- En el primer tramo de la temporada, no estáis consiguiendo los puntos esperados en casa pero habéis logrado muchos puntos como visitante. ¿Cómo se explica esto?

Creo que una baza importante es el tema de tu afición, de tu gente que, con todo esto, no pueden estar con nosotros. Fuera de casa vamos sin esa presión de no tener gente del equipo contrario animando. Igual estamos más sueltos, pero es cierto que nosotros necesitamos de nuestra gente.

Yo he jugado contra el Cádiz, por ejemplo en el trofeo Carranza, y he visto lo que se mueva alrededor. Creo que es una baza muy importante para nosotros. Por eso a lo mejor no tenemos ese plus en casa que sí tenemos fuera. También estamos haciendo todo un poco al revés, quitando el Atlético de Madrid y Elche, estábamos con un cuatro y cuatro fuera de casa.

- ¿Se nota mucha jugar sin público?

Sí, sí se nota. En mi caso, por ejemplo que venía de Dubái donde no hay mucha afición por el fútbol, es muy parecido porque no tienes esa presión, no tienes ese público animándote.

Pero aquí en España sí que se nota más porque estás acostumbrado a otra cosa. Estás acostumbrado a tener tu campo lleno, a que recibas un gol y el público te levante. Y eso ahora ya no pasa porque al no poder entrar público, no tienes ese apoyo que, en muchos momentos del partido, contra equipos que podríamos tener un partido muy igualado, se nos ha caído por no tener ese estado anímico de que la gente te levante un poco y te lleven en volandas.

- Ha jugado como único punta en algunos tramos de tu carrera. En el Cádiz, habitualmente forma delantera junto al ‘Choco’ Lozano. ¿Prefiere jugar como único delantero o acompañado de otro?

He jugado, como tú dices, con todo: con dos delanteros, con un delantero, con un delantero y un mediapunta, yo incluso de mediapunta…

Sí es cierto que depende del equipo que tengas, te beneficie una cosa u otra. Aquí está claro que con dos puntas nos es mucho mejor porque nuestro juego es muy directo. Entonces, tanto yo como el ‘Choco’, Filip Malbasic, Álvaro Giménez o Nano Mesa, que somos los delanteros, necesitamos sentirnos arropados, tener a alguien cerca para bajar el balón, jugar de cara y tener más gente a tu lado. Porque si con este sistema juegas a lo mejor solo con un punta, es mucho más difícil para el delantero. Además, con dos delanteros, la defensa tiene que estar vigilando a dos y no solo a uno. Entonces, en ese sentido nos beneficia a los dos, que somos los que estábamos jugando más minutos, estar juntos.

- Ganaron al Real Madrid en el Di Stéfano pero perdieron ante el Atlético de Madrid. ¿Cómo se plantea un partido ante el Barcelona y cómo se le gana?

Son partidos en los que tienen que pasar muchas cosas. Por ejemplo, el partido del Madrid salimos al ataque, o no al ataque porque estuvimos encerrados mucha parte del partido, les dimos el balón, pero nuestras salidas fueron muy buenas y generamos entre seis y siete ocasiones muy claras de gol en la primera parte. Contra el Atlético de Madrid cometimos dos errores en la primera parte y ahí ya se nos fue un poco el partido de las manos.

Al Barcelona hay que apretarle seguro, porque si no les aprietas y les dejas jugar va a ser un problema. Pero sí es cierto que no nos vamos a arrugar, vamos a tenerle muchísimo respeto, como hay que tenerla cualquier club, pero sabiendo que con nuestras ideas y nuestro estilo de juego podemos intentar igualarles, sabiendo que va a ser muy difícil.

- ¿Cómo ve este nuevo Barça de Koeman?

Lo veo bien. Tienen muchos jugadores con muchísima calidad que, en muchos momentos, te resuelven partidos. Eso es lo que tienen los equipos grandes. Aparte, el Barcelona tiene un estilo de juego muy diferente al de otros equipos. La gente que tiene arriba, solamente con Messi, ya es muy desequilibrante.

A Messi hay que tenerle marcado los 90 minutos porque muchas veces dices ‘no está’, pero es que cuando está o aparece, ahí está el peligro. Tú te confías y ahí es cuando él sale a resurgir.

- ¿Cómo ve a Messi?

Lo veo bien. Pienso que a lo mejor la gente que tiene al lado le está costando un poco más conjuntarse con él como antes, cuando estaba en Luis Suárez, con quien tenía una relación muy buena y se compenetraban muy bien. Ahora le está costando un poco más, pero al final es el Barcelona, son gente con muchísima calidad que, si un día Griezmann no tiene el día, aparece Messi, Dembélé o cualquier otro. Son jugadores que te van a marcar mucho y, cuando juegas contra ellos, hay que está muy muy concentrado.

- ¿Cree que el Atlético de Madrid es candidato a ganar LaLiga?

Yo creo que sí porque, de lo que he visto otros años a lo que yo vi, por ejemplo, en nuestro partido, no es un equipo tan solo defensivo, ahora también aprieta, te exprime bien y luego juega. Tiene jugadores con muchísima calidad que te van a generar muchísimas ocasiones por partido. Entonces, creo que es un serio candidato a ser campeón.