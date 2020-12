Matt Wiman le duró 22 segundos a Jordan Leavitt, que con una maniobra espectacular lo mandó a dormir en el UFC Las Vegas 16. Agarrado, lo lanzó contra el suelo con él encima y lo dejó durante varios minutos inconsciente en el octógono. Ganó un bono de 50.000 dólares por ello. “Estoy feliz de esta victoria. Espero que se recupere y sane bien”, dijo el estadounidense. “Encontré la manera de tener cuatro peleas este año a pesar de que hemos estado cinco meses parados. Mi esposa quedó embarazada y tengo una niña en camino, obtuve mi contrato con UFC. No me puedo quejar”, añadió un luchador invicto en MMA y que no pudo tener mejor debut en la UFC.