La dura respuesta de Juanma Castaño por la fiesta del Sporting: “Tengo el culo pelado...”

El brote de Covid en el Sporting está dando mucho de que hablar (estas Navidades las fiestas de los futbolistas de muchos equipos han sido una constante) sin embargo al que más se apunta en las redes sociales es al periodista Juanma Castaño por lo que dijo acerca de una celebración en un local que muchos señalan como el origen de los contagios. En su programa en la Cope defendió su punto de vista: “Mientras no me den más datos, mi opinión es la misma. El Sporting no es responsable del comportamiento de vacaciones de sus empleados. Al club se le puede atacar de la comunicación, pero no de la gestión pre brote. Y luego el asunto del Bellavista, creo que el brote no se genera ahí, por el número de contagios en el personal del restaurante, por las fechas. Y allí había sólo dos jugadores”, ha asegurado. El periodista fue el centro de los ataques, sobre todo en las redes sociales.

“Las imágenes del Bellavista del 24 son lamentables”, continúa Castaño. El restaurante debió pararlo, pero la culpa la tiene el que se levanta. Eso es así”, insiste. “Como no tengo argumentos para pensar otra cosa voy a seguir pensándolo. A pesar de las críticas, de las amenazas, de ser trending topic en Twitter. Tengo el culo pelado de ser Trending Topic, eso lo tengo superado, no voy a cambiar de opinión porque haya 200.000 insultándome, sólo voy a cambiar de opinión si me dan argumentos. Porque la opinón es mía, yo puedo tener los amigos, la familia o los compañeros que quiera, pero mi opinión es mía y digo lo que pienso, independientemente de quién sean mis amigos”, ha dicho con sinceridad.

“Todos solucionamos muy fácil el problema de los demás: le decimos lo que hay que hacer, pero cuando te pasa a ti, es otra cosa, te llegan los miedos, las inseguridades, amenazas y no gestionas los problemas igual. Este problema, el Sporting, no lo ha gestionado bien, pero era muy difícil. Había datos médicos, familiares y una fiesta en un sitio que pertenece al vicepresidente al que se está acusando de organizar una fiesta con políticos, cuando si era más un cumpleaños de segundo de bachiller como se ve en las imágenes. Pero si se ven que eran cuatro niños y se le acusa de que es una bacanal”