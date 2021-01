Las “fiestas de la vergüenza” que tienen en jaque al fúbol

En plena tercera ola de la Pandemia y con los casos de coronavirus disparados en toda Europa, los jugadores nos sorprenden cada día con su irresponsabilidad, que puede poner en peligro no solo la vuelta de los aficionados a los estadios sino la propia competición.

Ya durante el confinamiento total decretado en marzo, varios futbolistas generaron una gran polémica al saltarse las medidas anti-covid impuestas por las autoridades sanitarias. Todos recuerdan los casos de los jugadores del Sevilla (Ocampo, Banegas y “mudo” Vázquez”) celebrando una barbacoa con más de 10 personas en una piscina o la reincidencia del madridista Luka Jovic. El serbio, no contento con paga una multa de 29.760 euros por saltarse la cuarentena y viajar a su país para asistir a la fiesta de cumpleaños de su novia, celebró una polémica barbacoa a la que asistieron los jugadores del Getafe y Atlético de Madrid, Nemanja Maksimovic e Ivan Saponjic, respectivamente. Jesé Rodríguez también se saltó todas las normas sanitarias al acudir a la celebración del cumpleaños de Aurah Ruiz, una de las gotas que colmó el vaso del PSG, que acabaría rescindiendo el contrato del canario.

Sin embargo y, a pesar de los casi dos millones de muertos por la pandemia en todo el mundo, los astros del fútbol -espejo en el que se miran tantos jóvenes-no paran de dar muestras de una irresponsabilidad inaceptable que mantiene en jaque a la competición. La hipocresía de muchos de ellos, que han celebrado fiestas de Navidad o Año Nuevo sin ninguna medida sanitaria al tiempo que desean a sus “followers” un año cargado de salud en el que nos cuidemos los unos a los otros, ha provocado una ola de indignación entre los aficionados. Mientras los hinchas sueñan con una vuelta a los estadios, los futbolistas parecen empeñados en impedirlo.

Estas son algunas de las “fiestas de la vergüenza” que han salido a la luz en los últimos días:

Foco en Gijón

Imágenes de la Fiesta de los jugadores del Sporting

El foco de covid detectado en el sporting de Gijón ha causado un gran enfado en Asturias. Todo comenzó con nueve positivos de jugadores y uno en una persona del cuerpo técnico, pero esto poco a poco se ha ido desatando y según los datos oficiales publicados por las autoridades sanitarias el brote que se vincula a este club ya alcanza a más de 150 personas. el contagio masivo pudo deberse a una fiesta en la tarde de Nochebuena con varios jugadores del Sporting en un lugar de reunión habitual entre los rojiblancos, el restaurante Bellavista, un club gijonés perteneciente al Grupo Gavia, del cual es socio fundador el vicepresidente de la entidad, Javier Martínez. El escándalo ha sido tal que la delegación del Gobierno ordenó ayer a la Policía abrir una investigación para aclarar si el brote de COVID-19 vinculado al Real Sporting de Gijón está relacionado con la celebración de eventos que incumplen las normas sanitarias aprobadas por el Gobierno asturiano.

La Superfiesta de Neymar

Numerosas modelos e influencers volaron hasta Brasil para la fiesta de Neymar

Neymar desató una gran polémica en Brasil por promover una fiesta con 500 invitados durante cinco días y en plena pandemia de coronavirus. El país suramericano suma casi 200.000 muertos por la COVID-19. El jugador del PSG recibió numerosas críticas e incluso la Fiscalía se vio obligada a abrir una investigación. El astro del PSG asegura que nada tiene que ver con el evento pero lo cierto es que Modelos de todo el mundo han acudido a Brasil para la fiesta de fin de año de cinco días denominada ‘Neymarpalooza’. Finalmente, el crack brasileño ironizó con su fiesta y publicó imágenes para demostrar que tan solo fue una cena para 150 invitados, un número que tampoco permiten las autoridades sanitarias. “Comidita en casa, con distanciamiento entre una silla y otra. Y no es para 500 personas”, afirmó el jugador de la selección brasileña al comentar una fotografía que publicó en Instagram.

Mendy y su “latina culona”

La polémica fiesta de Mendy

La fiesta de Nochevieja de la estrella del Manchester City, Benjamin Mendy, ha sido uno de las más escandalosas de la Premier league. No solo organizó una fiesta en su casa en la víspera de Año Nuevo, justo cuando cinco compañeros de equipo habían dado positivo por Covid sino que además contactó con una agencia de modelos para que enviaran chicas a su casa a pesar de las restricciones del Covid. La polémica fiesta se produce cuando la Premier League afronta una crisis por el aumento de infecciones en los clubes que obligó a suspender el choque entre el Burnley y el Fulham. No fue un encuentro casual de amigos, el jugador organizó la fiesta en los días anteriores, hasta el punto de que se puso en contacto con un agente de modelos de Londres, al que le pidió “chicas” para que lo visitaran en su casa de Chesire. “Tienes algunas que quiero”, dijo, “pero estoy asustado porque mi chica es de Londres y conoce demasiadas para enterarse”. El lateral del Manchester City definió a la chica que quería como “una latina culona” en el mensaje que mandó al agente.

La fiesta de Reguilón

La polémica reunión de Navidad

Tottenham y West Ham amonestaron con dureza a un grupo de sus jugadores por romper las reglas de Covid-19 con una reunión el día de Navidad. El trío de los Spurs, Erik Lamela, Giovani Lo Celso, Sergio Reguilón y la estrella de los Hammers, Manuel Lanzini, fueron fotografiados junto con sus familias. Se cree que la imagen publicada en Instagram fue tomada dentro de la casa de Lo Celso. A las personas que viven en áreas de Nivel 4 se les prohibió reunirse con otros hogares en el interior debido a las pautas del gobierno. La imagen muestra a los cuatro jugadores junto con otros 11 adultos, dos niños y un bebé.

La Nochevieja de Josua Mejías

El jugador del Málaga CF, el defensa central venezolano Josua Mejías, pasó la última noche del noche (y las primeras horas del uno de enero de 2021) de cena y fiesta en el Club Olivia Valere de Marbella. El propio futbolista, y su pareja sentimental, publicaron en las redes sociales las imágenes donde se ven los platos que degustaron durante la cena pero también el baile que compartieron en la pista con otros muchos clientes sin mascarilla y sin cumplir con las medidas de distanciamiento social que exige la actual situación de pandemia.

La fiesta del club para despedir el año 2020 fue bautizada como “Be wild and free” que traducido significa “sé salvaje y libre”. El Málaga decidió apartar al jugador, que no viajó a Albacete “por motivos disciplinarios”.

Familiares de fútbolistas o exfutbolistas también se han visto implicado en estos vergonzosos eventos como el fiestón celebrado por la hija de Guti o la celebrada por los hijos del exfutbolista del Manchester United, Paul Scholes, que ha sido duramente criticada en la Premier League.