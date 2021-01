La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió no suspender el partido de este domingo del Grupo 1 de Segunda B entre Racing de Ferrol y Unionistas de Salamanca, que se vio obligado a viajar en la misma mañana del domingo por carretera hasta Galicia, para cubrir en autobús los casi 500 kilómetros que separan Salamanca de Ferrol. La RFEF sí suspendió el Salamanca-Compostela, evitando el viaje del equipo gallego, y el Pontevedra-Guijuelo, con lo que el club salmantino no tendrá que desplazarse hasta Galicia, algo que sí se ha visto obligado a hacer Unionistas.

El mal estado de la carretera, con hielo y nieve, convierte en muy peligroso un viaje que Unionistas trató de evitar sin éxito, ya que la RFEF rechazó la petición del club salmantino de aplazar el encuentro. Y todo pese a que, según asegura Unionistas, el sábado recibió una comunicación de la Federación de Castilla y León en la que, después de reunirse con la RFEF, le confirmaba el aplazamiento del encuentro.

📽️ VÍDEO | La salida de la ciudad ha sido especialmente peligrosa, puesto que sus calles están intransitables. La nieve de ayer se ha convertido en hielo. pic.twitter.com/eJq0BvyXQr — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 10, 2021

Unionistas tuvo dificultades para encontrar una empresa de transporte dispuesta a efectuar el viaje, ya que la que trabaja habitualmente con el club “no va a realizar el servicio solicitado porque no quiere poner en riesgo ni a sus trabajadores, ni a sus clientes, ni a sus propios autobuses”, según informó el club.

El club publicó en su cuenta oficial de Twitter varios vídeos en los que se pudo ver el mal estado de la carretera y las dificultades que tuvieron algunos futbolistas para llegar con sus propios vehículos hasta el autobús que debía trasladarles a Ferrol.

📽️ VÍDEO | ❄️ Debido al estado de las carreteras, algunos jugadores como Ramiro Mayor no pudieron llegar al punto de salida del autobús y sus propios compañeros tuvieron que ir a recogerlos en coche, motivo por el que el autobús ha salido con retraso. pic.twitter.com/NFxdqqWnss — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 10, 2021

📽️ VÍDEO | Con gran retraso ya que varios jugadores no habían podido llegar hasta el lugar de salida y han tenido que ser ayudados, intentamos comenzar el viaje. pic.twitter.com/CH54JK5xIv — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 10, 2021

El futbolista Carlos de la Nava mostró su indignación en las redes sociales por tener que hacer este peligroso viaje: “Ojalá no pase nada. No me entra en la cabeza como un partido con un recorrido muy parecido se suspende y a nosotros nos hacen viajar. Así nos vamos a Ferrol. La suerte está echada, salud para todos”.

Ojalá no pase nada. No me entra en la cabeza como un partido con un recorrido muy parecido se supende y a nosotros nos hacen viajar. Así nos vamos a Ferrol. La suerte está echada, salud para todos ✌️ https://t.co/zKp0kecdrU pic.twitter.com/l6qcZqfCY7 — Carlos de la Nava (@cdelanava) January 10, 2021

Este es el comunicado íntegro que Unionistas hizo público el sábado:

“Unionistas de Salamanca quiere mostrar su estupor al verse obligado a realizar mañana un viaje a Galicia poniendo en riesgo la salud de la expedición en condiciones que van en contra de todas las recomendaciones de la DGT, el ministerio de transportes, la subdelegación del gobierno y otras autoridades.

El club se encuentra en estos momentos buscando una empresa de transportes dispuesta a emprender el viaje, sin éxito por el momento, e insta a la RFEF a recapacitar su decisión aplicando el sentido común y suspendiendo el encuentro.

Unionistas de Salamanca CF ha recibido a las 15:09 horas de esta tarde una notificación de la FCYLF, reunida con la RFEF, sobre el partido que debía disputar mañana ante el Racing Club de Ferrol, en la que se confirmaba la suspensión del mismo.

La Subdelegación del Gobierno en Salamanca ha indicado hoy, en comunicación con nuestro club, que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda no viajar en las actuales condiciones meteorológicas; mientras que el Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que la ciudad se encuentra en alerta naranja y ha suspendido el servicio de autobuses en la capital tanto en el día de hoy como de mañana. Varios medios de comunicación han informado a lo largo de la tarde que la nieve vuelve a intensificarse a última hora de este sábado y el hielo complica aún más la situación.

Además, la empresa que realiza los viajes del equipo nos ha indicado que no va a realizar el servicio solicitado porque no quiere poner en riesgo ni a sus trabajadores, ni a sus clientes, ni a sus propios autobuses.

A pesar de haber enviado a la RFEF numerosos documentos en los que se acredita que viajar es totalmente desaconsejable tanto hoy como mañana, y habiendo suspendido otros dos partidos afectados con idénticas circunstancias hasta el momento, no hemos recibido ratificación oficial de la suspensión del partido tras la comunicación realizada por la FCyLF”.