El partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Estrella Roja, previsto para esta noche a las 21:00 en el WiZink Center, no se disputará. Según Onda Madrid, el equipo serbio no ha podido despegar desde Belgrado, porque no tenía autorización para aterrizar en Barajas.

El aeropuerto madrileño todavía no está a pleno rendimiento, afectado por las consecuencias de la tormenta Filomena, que lo mantuvo cerrado durante muchas horas.

La expedición serbia ha intentado llegar a Madrid, pero no había hueco en Barajas para que su avión llegase, con lo que finalmente, la Euroliga ha decidido aplazar el encuentro.