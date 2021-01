Harden incendia Houston con su barriga y sus críticas a los Rockets: “No son suficientemente buenos”

La NBA no gana para polémicas en las últimas horas. Al nuevo protocolo Covid y la investigación a Kyrie Irving por un polémico vídeo en el que se le ve de fiesta sin mascarilla, se suma el escándalo provocado por James Harden en Houston tanto por su pésimo estado de forma como por sus duras palabras tras la derrota de los Rockets ante los Lakers. Harden reconoció por primera vez, públicamente, su desacuerdo de seguir con los Rockets después de que sufrieron la segunda derrota consecutiva en el Toyota Center.

James Harden necesita un cambio de aires y un dietista#dormiresdecobardes pic.twitter.com/afr2pgNNnn — NBA en Movistar+ (@MovistarNBA) January 13, 2021

El escolta ya dio que hablar antes del partido, en plena rueda de calentamiento, cuando las cámaras enfocaron su prominente barriga, pero lo peor aún estaba por llegar.

Tras haber guardado silencio y desear ser traspasado a los Brooklyn Nets o Sixers, la pasada noche lo confirmó y eso con toda seguridad le podrá generar nuevos problemas con la NBA y ser multado.

“Simplemente no somos lo suficientemente buenos ... Amo esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo que puedo”, declaró Harden después de haber aportado solo 16 puntos. “Esta situación es una locura. Es algo que no creo que se pueda arreglar”.

Harden ya fue multado con 50.000 a principios de esta temporada por conducta perjudicial para la liga relacionada con el hecho de que no siguió los protocolos establecidos por la covid-19.