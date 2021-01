La mujer de Chicharito la vuelve a liar con un nuevo desnudo embadurnada de crema

Los rumores sobre la separación de ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan siguen dando mucho que hablar en este arranque de 2021 y más ahora que la modelo ha decidido volar a Australia, su tierra natal, acompañada de sus dos hijos Noah y Nala.

Sarah prefiere no pronunciarse sobre su relación y sigue incendiando Instagram con sus posados más “hot” avivando aún más la polémica.

Tras su posado en la cama de hace días, ahora la modelos se ha fotografiado desnuda frente al espejo de su baño con una mascarilla facial y una especie de espuma blanca que cubre las partes íntimas de su espectacular figura, pero que no dejan mucho a la imaginación, lo que sin duda agradecieron sus fans.

El ardiente posado de Sarah Kohan

“Cuando alguien te pide una foto que te identifique”, ha escrito la modelo junto al ‘post’ haciendo gala de su sentido del humor.

Hace unos días, la propia modelo se encargó de avivar los rumores de ruptura al publicar una foto muy sexy en la que aparecía con un body tumbada en la cama con este enigmático mensaje: «Todo esto no significa nada sin amor». Pero fue todavía más allá en sus ‘stories’, compartiendo con sus seguidores la siguiente reflexión: “La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación (...) Déjalo extrañarte y déjalo ir”.

Aunque no existe ningún tipo de confirmación oficial por parte de la pareja, parece claro que no atraviesan su mejor momento.