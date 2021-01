La tercera ola del coronavirus está golpeando con virulencia a la NBA. Partidos suspendidos, jugadores contagiados, cuarentenas por contactos con positivos... pero hay un caso que resulta especialmente dramática. Se trata de un compañero de Ricky Rubio y Juancho Hernángomez en los Timberwolves de Minnesota. El jugador franquicia del equipo, Karl-Anthony Towns, ha confirmado que ha dado positivo en los últimos análisis que se le han realizado. Hasta aquí todo normal. Su drama es que antes ha perdido a siete familiares, incluida su madre, por culpa de la pandemia.

“Antes del partido de esta noche -derrota ante los Grizzlies por 118-107-, recibí otra llamada terrible y di positivo por COVID. Me aislaré inmediatamente y seguiré todos los protocolos”, afirma el pívot de origen dominicano en una carta. “Rezo todos los días para que esta pesadilla del virus desaparezca y les ruego a todos que continúen tomándoselo en serio y tomando todas las precauciones necesarias. No podemos parar la expansión del virus solos. Tiene que ser un esfuerzo de grupo de todos nosotros”, advierte el jugador. “Me rompe el corazón que mi familia, y en particular mi padre y mi hermana, tengan que seguir sufriendo la ansiedad que conlleva este diagnóstico dado que todos nosotros conocemos bien cuál puede ser el resultado final. A mi sobrina y a mi sobrino, Jolani y Max, os prometo que no terminaré en un ataúd junto a mi madre y que venceré a esto”.