El rencor de Deschamps a Benzema: “Nunca olvidaré que me tildara de racista”

El debate de si el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, debe estar en la sección francesa sigue muy vivo. Didier Deschamps no volvió a convocar a Karim Benzema, jugador del Real Madrid, tras el estallido del caso Valbuena, por el que ahora debe responder ante la justicia.

Una decisión del seleccionador francés que nunca entendió el delantero madridista, que en una entrevista atacó gravemente a Deschamps: «Se ha plegado a la presión de una parte racista de Francia», dijo Benzema. El seleccionador no ha podido olvidar esas palabras pronunciadas por el delantero tras haberse quedado fuera de la Eurocopa 2016 y, a juzgar por sus últimas declaraciones, la presencia del francés en la selección está descarta mientras él esté al frente.

“Es una huella. Incluso si con el tiempo se olvida un poco, no puedo olvidarlo. No está relacionado solo con Karim Benzema. También hay declaraciones de otras personas que llevaron a este hecho violento que afecta a mi familia. Cuando se trata de mi elección de entrenador, la táctica, el aspecto técnico, es algo normal y no importa. Pero en esto se cruza una línea. Afecta mi nombre, mi familia. Para mí, esto es inaceptable. Decir ciertas cosas conduce necesariamente a una agresión verbal o física. Sufro las consecuencias. No podemos olvidar. No puedo olvidar. Nunca lo olvidaré”, dijo Deschamps en una entrevista a la radio RTL.

Benzema no ha sido convocado con el combinado galo desde octubre de 2015 y así parece que seguirá siendo.