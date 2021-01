Cuesta encontrar en la actual versión de la Euroliga partidos que estén resueltos antes del descanso. La visita del Panathinaikos a Madrid parecía una de las excepciones, pero no fue así. El Madrid de Laso pareció resolver el duelo ante los griegos antes del descanso. Encajó doce puntos en el primer cuarto, sólo fueron tres más en el segundo y la diferencia se fue por encima de los veinte con medio partido por delante. Lo importante no era sólo la ventaja, también lo que habían dejado entrever blancos y griegos en los dos primeros periodos. El actual Madrid, aún con un amplio margen de mejora, marcha varias velocidades por encima del PAO. Eso siempre y cuando no se duerma como sucedió durante muchos minutos después de la tregua.

Sin Calathes, el Panathinaikos carece de referentes. Es la viva representación de la crisis del baloncesto griego. Lejos quedan los tiempos en los que el equipo del trébol era carne de Final Four. Laso puso el equipo en manos de Alocén y cuando olvidó su par de errores en el triple y se asentó en pista todo resultó sencillo. De la mano de tres exteriores, Deck, Causeur y Taylor, el equipo despegó, pero el despiste con el que comenzó el tercer cuarto, traducido en un parcial de 0-7, se prolongó demasiados minutos. El Panathinaikos llegó a situarse a la espalda del Madrid (66-61 a cinco minutos del final), pero los de Laso se desperezaron a tiempo.

76. Real Madrid (25+24+15+12): Alocén (13), Taylor (10), Deck (20), Thompkins (0) y Tavares (4) -quinteto titular- Causeur (11), Rudy (0), Abalde (4), Tyus (4), Garuba (0), Carroll (3) y Llull (7).

76. Panathinaikos (12+15+23+16): Mack (4), Auguste (13), Nedovic (18), White (5) y Mitoglou (5) -quinteto titular- Bochoridis (5), Kaselakis (3), Vougioukas (0), Kalaitzakis (0), Foster (11), Bentil (2) y Sant-Roos (0).

Árbitros: Belosevic (Ser), Paternico (Ita) y Hordov (Cro). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Euroliga disputado en el WiZink Center a puerta cerrada.

22ª jornada: Anadolu Efes, 86-Estrella Roja, 72; Khimki, 93-Bayern Múnich, 95; Fenerbahçe, 82-Maccabi, 75; Armani Milán, 90-Olympiacos, 79; Barcelona, 85-Zenit, 81; ALBA Berlín, 68-CSKA Moscú, 71; ASVEL Villeurbanne, 83-TD Systems Baskonia, 77; Real Madrid, 76-Panathinaikos, 66 y Valencia-Zalgiris Kaunas.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Barcelona (16/6); 2. CSKA Moscú (16/6); 3. Armani Milán (14/7); 4. Real Madrid (14/8); 5. Zenit (13/7); 6. Bayern Múnich (13/9); 7. Zalgiris Kaunas (12/9); 8. Anadolu Efes (); 9. Fenerbahçe (12/10); 10. Valencia (11/10); 11. Olympiacos (11/11); 12. Maccabi (10/12); 13. TD Systems Baskonia (9/13); 14. ALBA Berlín (8/14); 15. ASVEL Villeurbanne (8/14); 16. Panathinaikos (7/14); 17. Estrella Roja (7/15); 18. Khimki (2/20).