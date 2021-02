Partidazo de Doncic con 44 puntos, pero tiene un triple claro para empatar el partido y... (vídeo)

Dos días después de firmar su récord en la NBA con 46 puntos, Luka Doncic sumó 44 ante Portland Trail Blazers, además con unos porcentajes espectaculares: 14 de 20 en tiros de campo, incluidos 5 de 8 en triples, a lo que sumó siete rebotes y nueve asistencias, pero el final no pudo ser feliz. El base esloveno tuvo la oportunidad de empatar el encuentro con un lanzamiento de tres. Quedaban 7 segundos y los Mavericks perdían 121-118 y tenían la posesión del balón. Sacaron de banda, Doncic se movió y se aprovechó del bloqueo de Porzingis para salir liberado, recibió la pelota en buena posición y lanzó... Pero no entró por poco. “Pensé que estaba adentro. Entró y salió, así que me decepcionó. Tenía que haberla metido”, dijo un jugador siempre exigente consigo mismo. El marcador se quedó en ese 121-118 que deja al equipo de Dallas décimo de la Conferencia Oeste, con 13 victorias y 15 derrotas.

🏀 NBA’de Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks’i 121-118 mağlup etti.



Maç boyunca harika oynayan ve 44 sayı atan Luka Doncic, maç topunu kaçırıyor. 🥶

El partidazo de Doncic tuvo réplica en Lillard, que sumó 34 puntos y 11 asistencias, incluido un triple a falta de 30 segundos que fue el principio de la victoria de su equipo, pues puso el 119-116. A continuación se puede ver el vídeo resumen de la actuación de las dos estrellas de la NBA.