La clara respuesta de Mbappé sobre su futuro tras golear al Barcelona

Mbappé es el héroe tras golear al Barcelona con el PSG en la Champions. Está en la mirada de todos y ahora, o al final de temporada, si continúa en el equipo francés o ficha por el Real Madrid, que es el pretendiente que más ganas le tiene. Mbappé era el futbolista del que todos hablaban. “No ha sido nuestro mejor día y ellos han estado muy bien, serios, fuertes, rápidos, viviendo muchísimo el partido, a otro ritmo y con otra intensidad. Mbappé ha tenido un día fabuloso, no sólo por los tres goles, también ha hecho un gran partido. No podemos tirar la toalla, hay que dar la cara hasta el último momento, hacer análisis, que es algo natural y hay que mirar hacia delante. Queda un partido y hay que intentarlo por lo menos”, aseguraba Guillermo Amor, portavoz del Barcelona. Tambiél le alabó su entrenador Pochettino, del que se decía que a llegar al banquillo de club francés no confiaba en el delantero: “Mbappe es un gran futbolista, destaco su implicación también tareas defensivas, hoy hizo un gran esfuerzo, no solo los tres goles””

Pero todos esperaban lo que dijese el protagonista. Y habló sobre lo que todo el mundo habla: “Sería estúpido decidir mi futuro por un partido. Si hubiésemos perdido decir ‘me voy’ sería ridículo”, aseguró tras acabar el encuentro, cuando le preguntaron sobre qué iba a hacer.

“Es una reflexión a largo plazo. No depende de un partido o dos. Siempre he dicho que estoy muy contento aquí. Y con este tipo de partidos estoy todavía más feliz”, continuó el héroe de esta eliminatoria de la Champions. También aseguró que no juega para demostrar nada a nadie, que sólo lo hace por el placer de jugar.

Tiene personalidad: “Nunca me voy a esconder, cuando lo hago mal tampoco, aunque cometa errores daré la cara” y asegura que él y sus compañeros han llegado al momento cumbre de la temporada mejor que nunca: “Estamos jugando bien. El nuevo entrenador (Mauricio Pochettino) ha continuado el trabajo de Thomas Tuchel que nos llevó a la final de la Liga de Campeones. Nos criticaron a principios de temporada, cuando tuvimos una preparación irregular por la COVID. No son excusas, es la realidad”, dijo y añadió: “Creo que ahora estamos mejor y que todavía no hemos alcanzado nuestro punto máximo de forma”,

, Amor se negó a poner precio a Mbappé. “No voy a poner precio ni valoración a los jugadores porque no me toca. No había tenido ocasión de verlo en directo, es bueno, joven, con futuro y quizá sea de los mejores del mundo”, finalizó.