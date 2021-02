El equipo Repsol Honda se presenta sin fecha de vuelta para Marc Márquez

El equipo Repsol Honda 2021 de MotoGP se ha presentado oficialmente esta mañana sin saber todavía cuándo podrá Marc Márquez volver a competir. Junto a su nuevo compañero, Pol Espargaró, se han puesto de largo las nuevas motos para la temporada que arranca el próximo 28 de marzo en Qatar.

El propio Marc ha reconocido que su lesión en el hombro derecho va mejorando semana a semana, pero que ni él ni los propios médicos saben cómo va a evolucionar y cuándo va a tener el alta para subirse a la moto y volver a competir.

Márquez asegura que no se pone plazos en cuanto a tiempo y que lo que prefiere hacer es escuchar a su cuerpo y analizar los mensajes que le va enviando. Esta vez no va a tener prisa y va a dejar que su lesión vaya recuperándose sin agobios.

No es seguro, por lo tanto, que pueda estar el fin de semana del 28 de marzo en Qatar para comenzar el Mundial y sí que ha confirmado que se perderá los test de pretemporada previstos para el 6 de marzo en Losail. “No estaré en el test de Qatar, ya que mi objetivo es regresar solo cuando esté al 100% y todavía hay trabajo por hacer”, aseguraba el de Cervera.

“Después de estar mucho tiempo fuera es agradable ver de nuevo mi moto y volver a enfundarme el mono. 2020 ha sido un año difícil para todos y especialmente para mí, con la lesión y viendo las carreras desde casa. Pero he seguido trabajando con los doctores, con el equipo y conmigo mismo para recuperarme y volver a MotoGP. Por supuesto que me hubiera gustado volver antes, pero es muy importante seguir escuchando a los doctores y a mi cuerpo hasta que no esté completamente preparado”, añadía.

Pol Espargaró sí está preparado para subirse cuanto antes a la Honda, más que ilusionado con este nuevo reto que le lleva en plena madurez. Alberto Puig, el team manager, ha asegurado que el objetivo con el nuevo fichaje es “ganar carreras” y tener dos candidatos en la lucha por el título mundial. “El periodo previo al inicio del año ha sido uno de los más emocionantes de mi carrera, ha sido como esperar mi primera temporada o mi debut en MotoGP. Competir con el equipo Repsol Honda es el sueño de muchos pilotos y algo de lo que estar profundamente orgulloso”, explicaba.

“Cada pocas semanas he dado otro paso, viendo mi moto en mi casa, ahora vistiendo el mono. El paso final es pilotar la RC213V por primera vez en Qatar; esta emoción me está motivando a entrenar más y ser mejor para afrontar el Campeonato del Mundo 2021. Estoy en el equipo Repsol Honda para conseguir éxitos y luchar por las primeras posiciones, ese es el objetivo para 2021, cerraba el ex de KTM.

Ana Camps, subdirectora de Patrocinio, Medios, Publicidad y Relaciones Públicas de Repsol, lanzó un mensaje de apoyo a los dos pilotos de la marca para este 2021. “Sabemos que Marc es un piloto extraordinario y una persona única con una gran capacidad para superar cualquier situación. Por ello no tenemos dudas de que nos hará vibrar de nuevo. Marc, por supuesto, tiene todo nuestro apoyo para lograr los objetivos que persiga. También estamos muy contentos con la llegada de Pol Espargaró. Es un gran profesional y un piloto maduro y ahora tendrá la oportunidad de demostrar su increíble talento”.