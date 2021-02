El durísimo ataque de un atleta a Rakitic por su comentario contra los homosexuales: “Qué asco”

El nombramiento del centrocampista croata del Sevilla Ivan Rakitic como primer embajador de la Fundación para la Infancia de la UEFA provocó la indignación del atleta Roberto Sotomayor, quien recordó unas declaraciones despectivas del futbolista contra los homosexuales.

“La Fundación para la Infancia de la UEFA se enorgullece de anunciar que el centrocampista del Sevilla Ivan Rakitić se unirá a la organización como su primer embajador oficial. El exinternacional croata tendrá la oportunidad de participar en las iniciativas de la Fundación de la UEFA, además de promover el buen trabajo realizado por este organismo para ayudar a mejorar la vida de los niños en todo el mundo”, informó la UEFA en un comunicado.

“Formar parte de la familia de la Fundación UEFA me llena de orgullo. Estoy muy contento por ello, y me da mucha responsabilidad demostrar a todo el mundo que con la Fundación de la UEFA y con todos los jugadores podemos lograr mucho y, sobre todo, ayudar a los niños de todo el mundo a sonreír con alegría”, aseguró Rakitic en declaraciones efectuadas a la web de UEFA.

Este nombramiento fue contestado en Twitter por Sotomayor, quien dedicó un durísimo mensaje a Rakitic: “Y así es cómo funciona esta mierda de negocio. Qué asco dais algunos deportistas”.

Esta indignación de Sotomayor está motivada por unas declaraciones sobre los homosexuales que Rakitic efectuó en una entrevista publicada en la revista digital Offside Magazine (páginas 42 a 47) poco antes de la Eurocopa de 2012. En la entrevista se le preguntó a Rakitic: “Hace un año, la FIFA multó a Vlatko Markovic, presidente de la Federación de fútbol de Croacia, por declarar que ‘de ninguna manera podría jugar un homosexual en la selección’ y que ‘afortunadamente, el fútbol sólo lo juega la gente sana’. ¿Has compartido vestuario con algún jugador homosexual? ¿Qué opinas al respecto?”.

Esta fue la respuesta de Rakitic: “Respeto a los homosexuales, pero no quiero a esa gente en el vestuario. No me marcharía de un equipo por eso, porque respeto igual a un homosexual que a un negro, un gordo o un enano, pero de ser posible prefiero no tener a gais en mi vida”.