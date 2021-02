Garbiñe Muguruza y su equipo se encuentran desde mediados de semana en Doha para disputar el torneo de la capital qatarí. Su entrenadora, Conchita Martínez, viajó desde España el miércoles y lo hizo con una PCR negativa para poder desplazarse, pero... a su llegada a la capital del emirato un nuevo PCR ha dado positivo con lo que se ha tenido que poner en cuarentena, ha sido trasladada a un hotel medicalizado y está a la espera de nuevas pruebas. Conchita tiene síntomas leves de coronavirus y en dos días se le realizará un nuevo test.

La intención de Garbiñe y Conchita es que la preparadora pueda seguir dirigiendo a la número 15 del mundo con la ayuda de las “nuevas tecnologías” y que de esta forma pueda afrontar con garantías el primer torneo después del Abierto de Australia. Garbiñe mostró un notable nivel en Melbourne e incluso dispuso de dos bolas de partido en su duelo de octavos de final ante la futura campeona Naomi Osaka. El cuadro del Abierto de Doha contempla que la española debute el lunes con la Kudermétova y correspondiente a los treintaidosavos de final del Torneo de Doha.

El comunicado íntegro del positivo de Conchita dice así: “Quería informaros de que, desafortunadamente, he dado positivo por coronavirus. Viajé con un PCR negativo el miércoles desde España pero en el test que me han hecho en Doha he resultado positivo. Ayer fui trasladada desde el hotel oficial del torneo a otro medicalizado, donde estoy en cuarentena y observación. Me encuentro bien, con síntomas leves y en un par de días me repetirán el test. Tengo la esperanza de que en brevé podré continuar con esta gira por Oriente Medio. De momento estaré desarrollando mis funciones por videoconferencia y conectada permanentemente con Garbiñe. Gracias a las nuevas tecnologías por hacer esta situación más llevadera, ¡y a vosotros por vuestro apoyo”.