La jugadora de rugby Laura Alonso da una paliza a un hombre que la intentó atracar

Laura Alonso es una jugadora del Hortaleza Rugby, en Madrid, y afortunadamente no se unió a las víctimas de agresiones machistas ni de mujeres atracadas. “No quiero ser otra más en la lista de agresiones machistas. Me defendí por mí y por todas ellas”, dice casi llorando Laura en testimonio a Antena 3. Lo que “hizo” fue reaccionar al intento de atraco que le intentaron hacer en su portal. Volvía a casa a las diez de la noche. “Miro mucho alrededor, eso ya lo hacía antes, porque siempre estás alerta”, relata la jugadora de rugby, lo que ya de por sí encierra un pequeño drama que es una realidad: el miedo de casi todas las mujeres han reconocido sentir alguna vez al ir solas por la calle. Entró en su portal y entonces... “Me agarró de aquí”, sigue contando en A3. “Y lo primero que hice que empujarle contra la pared. Aquí fue el forcejeo y yo gritando para que me oyeran”, prosigue.

El atracador se intentó huir y antes de que abriera la puerta, se llevó unos cuantos golpes de Laura. “Me salió el instinto de decir: tú no te vas. Le di varios golpes. He estado estos días con la mano hinchada y el cuello”, admite, aparte de la secuela psicológica. Un vecino salió en su ayuda, pero el atracador ya se había ido. “No le pude ver la cara”, desvela la jugadora del Hortaleza. “El rugby me ha ayudado mucho en esta situación y en muchas otras”, reconoce.