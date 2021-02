Qué el líder de Vox, Santiago Abascal está hecho un toro no hay duda. Solo hace falta echar un vistazo a su Instagram a ver que le gusta mantenerse en forma y presumir de músculos -a veces parece que le va a estallar el traje-. Pero ser, a sus 44 años, el diputado más en forma del Congreso lleva sus sacrificios.

Le hemos visto haciendo senderismo, escalada, pesas, kickboxing, running -corrió una ultramaratón de la legión- o montando caballo. Y, por si esto fuera poco, tiene entrenadora personal. El pasado verano el mismo se encargaba de presentarla en Instagram. “La intensidad de la campaña solo se aguanta con disciplina. Aquí con la crack de mi entrenadora que me hace sufrir de lo lindo para después resistir”, escribió en su perfil junto a una imagen de Marta Palomar. Ella respondió: “Al final te vas a poner fuerte y todo”.

No es ningún secreto que el líder de Vox se machaca en el gimnasio y prueba de ello son las fotos que publica en redes sociales pero nunca había subido una junto a su entrenadora. Marta Palomar, según se define ella misma en su perfil en Instagram, es graduada en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva por la Universidad de Extremadura, Master Actividad Fisica y Salud por la Universidad Europea de Madrid y entre sus especialidades destacan embarazo y postparto, entrenamiento en suspensión y Body Core.

Sin, embargo, antes de contar la ayuda de su entrenadora, Santiago Abascal, ya se machacaba en el “gym” -tiene uno en su casa- o en la montaña. Una de las imágenes más impactantes del líder de Vox haciendo deporte fueron la compartidas practicando Kickboxing o levantando pesas. El vídeo de Abascal propinando patadas a un saco de boxeo, jaleadas por unas voces que se escuchan de fondo, fue un “boom” en redes sociales.

RT si @Santi_ABASCAL para el próximo Tekken pic.twitter.com/9TKvkeCWIC — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 17, 2019

Antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019, publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram en las que demostraba que ni siquiera una lesión deportiva puede frenarle. Una rotura de fibras del gemelo le obligó a llevar muletas en los últimos actos de campaña pero no por eso dejó de trabajar su cuerpo. “Cojo sí, pero manco no”, escribía en su post. En las imágenes se podía ver a Abascal haciendo varios ejercicios para trabajar los músculos de los pectorales, la espalda y los bíceps. Concretamente, se podían distinguir tres ejercicios muy conocidos, como son el press de banca con 30 kilos de discos (primera imagen), dominadas con peso libre (segunda imagen), y curl de bíceps con mancuernas (tercera imagen).

También lo hemos visto practicar “running” aunque en varias entrevistas ha reconocido que correr es un deporte que detesta. “Me produce sufrimiento, me cansa, me aburre… Prefiero andar, flexiones, abdominales, sentadillas”, aunque eso no le impidió prepararse y llegar a correr una ultramaratón: los 101km de la Legión.

Pero sin duda, su gran pasión es la montaña. Hacer senderismo con sus hijos o coronar cualquier cima que se le ponga a tiro es su mejor plan para estar en forma. Dicen quienes le conocen que en la montaña no hay quien le siga el ritmo y como, con el resto de su actividad deportiva, basta con darse su paseo por su redes sociales para comprobarlo.

También le encanta montar a caballo, torear y siente pasión por las motos pero eso ya es otro cantar. Lo que está claro es, que si sigue a este ritmo, cualquier día no entra por las puertas del Congreso.