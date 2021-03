Mikaela Shiffrin logra su 45ª victoria en eslalon en Jasna

Mikaela Shiffrin retomó la actividad tras los Campeonatos del Mundo justo donde la dejó, -había ganado el último eslalon en Flachau el 12 de enero-, con una victoria en eslalon en la Copa del Mundo femenina hoy en Jasna.

Se trata de la 69ª victoria de la estadounidense en la Copa del Mundo. Shiffrin ha ganado 45 pruebas de eslalon de la Copa del Mundo, lo que ya es un récord histórico entre hombres y mujeres. Está a una victoria del récord de victorias en la Copa del Mundo en cualquier disciplina, 46 de Ingemar Stenmark en el eslalon gigante.

En sus últimas 49 carreras de eslalon en la Copa del Mundo, Shiffrin ha subido al podio 45 veces, 36 de ellas en lo más alto.

Mikaela Shiffrin quedó por detrás de Petra Vlhova tras la primera manga, pero terminó con 0,34 segundos de ventaja sobre la favorita local, y Wendy Holdener fue tercera a 0,18 segundos.

“Ha sido un paso muy grande. He seguido presionando y esa es la sensación que quiero tener. Hoy era suficiente para ganar, a veces no lo es, pero esa es la sensación, esa es la lucha. Lo sentí después de mi carrera, incluso antes de que Petra bajara. No sabía lo que iba a hacer y quizá pueda hacer algo más grande, pero ha sido una lucha muy buena para mí y es una sensación muy agradable”, dijo Shiffrin.

Petra Vlhová lidera la clasificación de eslalon (480 puntos), pero Mikaela Shiffrin (435), y Katharina Liensberger (410), están a menos de 70 puntos. La temporada pasada, Vlhová ganó el globo de cristal de eslalon, su primer globo en cualquier disciplina.

Con sus 80 puntos para el segundo puesto, la estrella eslovaca ha reducido la distancia con la líder de la general de la Copa del Mundo, Lara Gut-Behrami, a 107 puntos.

El tercer puesto fue para la suiza Wendy Holdener, que consiguió su 26º podio en eslalon, pero que sigue buscando su primera y esquiva victoria.