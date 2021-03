El claro penalti a Sergio Ramos que no pitó el árbitro en el Real Madrid-Elche

Sergio Ramos reaparecía con el Real Madrid después de dos meses parado. No jugaba desde la semifinal de la Supercopa contra el Athletic. El capitán volvía a ser titular y protagonizó la jugada polémica del partido. Le agarraron en un córner impidiéndole saltar para rematar. Un agarrón clarísimo que el árbitro pitó al revés.

“Que yo no le agarro. Míralo por favor, es un penalti clarísimo. No me parte el brazo de milagro. Míralo. Te pido por favor que lo mires, penalti como una casa”, reclamó Ramos, que no consiguió hacer cambiar de opinión al árbitro, Figueroa Vázquez. Tampoco en el VAR le animaron a revisar la jugada