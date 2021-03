10 momentos “top” del deporte español en el año de la pandemia

La pandemia ha marcado y marcará la historia del deporte mundial, por lo que 2020 será recordado como la temporada en la que cambió la forma de hacer y de disfrutar del deporte. En enero y febrero de 2020 imperaba la normalidad pero todo cambió de repente. La noche del 12 de marzo fue el jueves negro del deporte, el día en que el sector encendió la alarma y tras la decisión de la NBA hubo una avalancha de cancelaciones de competiciones. Desde entonces, 2020 pasó a ser el año de la incertidumbre también en el ámbito deportivo.

La pandemia del coronavirus afectó sensiblemente el calendario deportivo, pero aún así, los deportistas nacionales completaron otro año con una buena y positiva cosecha de éxitos. Estos son 10 de los momentos “top” del deporte español:

1. ¡Siempre Nadal!

Rafael Nadal celebra su triunfo en Roland Garros en octubre de 2020

Un año más volvió a destacar la figura de Rafa Nadal. El confinamiento le lastró físicamente y su decisión de no disputar el US Open le llevó a estar un total de siete meses apartado de las pistas. Sin embargo, llegó Roland Garros y Nadal no falló. Aunque el tenista balear no acaparó un gran número de títulos, sí fue capaz de conquistar de ganar por decimotercera de conquistar de ganar por decimotercera vez Roland Garros y alcanzar en títulos de ‘Grand Slam’ (20) al suizo Roger Federer.

2. Joan Mir

Joan Mir

El piloto balear de Suzuki sorprendió a todos y se coronó campeón del mundo de la categoría de MotoGP, en una temporada donde además de la pandemia que provocó que Dorna sacase adelante sólo un calendario europeo desde julio a noviembre, estuvo marcado por la caída en el primer Gran Premio en Jerez de la Frontera de Marc Márquez (Repsol Honda) que se dañó el hombro y ya no pudo competir.

3. Sevilla, rey de la Europa League

Sevilla, rey de la Europa League

Esta temporada fue atípica en muchos aspectos, y la fase final se disputó a partido único en Alemania. Allí, el Sevilla de Julen Lopetegui confirmó que no hay formato que se le resista. El 21 de agosto, los hispalenses vencieron por 3 por 2 al Inter y consiguieron la sexta Europa League de su historia. Ambos equipos ofrecieron un muy buen partido, en el que tuvieron bastantes oportunidades de gol. Sin embargo, el equipo español fue el que tuvo más efectividad y Jesús Navas levantó al cielo de Colonia el trofeo.

4. Albert Arenas

El piloto español Albert Arenas celebrando una victoria en el Mundial de Motociclismo

La de Joan Mir no fue la única victoria española en el Mundial de Motociclismo ya que el gerundense Albert Arenas, del Aspar Team y a lomos de una KTM, se llevó el título en Moto3. El catalán comenzó fuerte el año, pero poco a poco todo se fue igualando y tuvo que esperar a un tenso último Gran Premio en Portugal para conquistar el campeonato, con muchas dosis de emoción en las vueltas finales.

5. Carlos Sainz

Carlos Sainz celebra su victoria en el Dakar 2020 en Qiddya, Arabia Saudí, el 17 de enero de 2020

A sus 57 años, Carlos Sainz se proclamó vencedor del Dakar 2020 que se disputó por primera vez en Arabia Saudí, con la atracción de la participación de Fernando Alonso. El piloto español superó un nuevo récord para convertirse en el hombre más veterano en ganar un Dakar.

6. Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz en el podium de Monza

Carlos Sainz Jr., también ha sido otro de los grandes nombres propios en el deporte español del 2020. El piloto de McLaren realizó una gran temporada y dio el salto a Ferrari, la escudería más grande de todos los tiempos en la Fórmula 1, con la que competirá esta campaña. Sainz consiguió dos podios de muchísimo mérito y se quedó en Monza a una vuelta más de atar la primera victoria de su carrera en Fórmula 1.

7. Jon Rham, número 1

Jon Rahm

En el mes de julio, tan solo cuatro años y 27 días después de dar el salto al profesionalismo, Jon Rahm se apropió de la condición de número uno del ránking mundial, algo que sólo había logrado en el golf español el recordado Severiano Ballesteros. Lo hizo en la ‘casa’ de Jack Nicklaus, en Muirfield Village, en Ohio, la cuna del vencedor de 18 títulos del Grand Slam. Y con el sello de los elegidos, llevándose la victoria en el Memorial Tournament, ausente de público pero sobrado de grandes nombres del circuito.

8. La selección femenina de waterpolo conquista Europa

Las "guerreras del agua" triunfan en Europa

Gran 2020 para el waterpolo español. El Campeonato Europeo de Waterpolo dejó muy buenas noticias para los combinados nacionales masculinos y femeninos, aunque solo uno de ellos levantó el título. El conjunto de Miki Oca logró su segundo entorchado europeo en una exhibición de Bea Ortiz, una de las grandes protagonistas del deporte español en 2020.

9. Garbiñe, final en Australia

Tennis - Australian Open - Women's Singles Final - Melbourne Park, Melbourne, Australia - February 1, 2020 Spain's Garbine Muguruza in action during her match against Sofia Kenin of the U.S. REUTERS/Edgar Su

En enero, el tenis femenino estuvo a las puertas de conseguir otro gran éxito a través de la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza. La ganadora de Roland Garros y Wimbledon volvió por sus fueros en el Abierto de Australia y estuvo cerca de conquistar su tercer ‘grande’. Desplegó un gran tenis aunque acabó cayendo en la final ante la joven estadounidense Sofia Kenin (4-6, 6-2, 6-2).

10. El Real Madrid gana la Liga del Coronavirus

Lo que parecía una hazaña antes de la pandemia, terminó por ser una realidad. El 16 de julio, el Real Madrid se convertía en el Campeón de LaLiga en la Temporada 2019-2020 y las vitrinas del Real Madrid volvían a abrirse para meter el trofeo de Liga número 34 de su historia. los blancos se impusieron al Villarreal (2-1) con dos goles de Benzemá.