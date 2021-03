El CSKA y la derrota en el Clásico han apartado casi definitivamente al Real Madrid de las cuatro primeras plazas de la Euroliga. Restan cuatro jornadas de la primera fase (viaje a Villeurbanne, Anadolu Efes y Olympiacos en Madrid y cierre en Estambul ante el Fenerbahçe) y los de Laso tienen muy complicado poder meterse entre los cuatro mejores. Las posibilidades matemáticas existen, pero ahora la guerra ahora es otra. Se trata de asegurarse un puesto entre los ocho mejores -el Baskonia, que es noveno está a una victoria- y que el cruce en los cuartos de final sea lo menos exigente posible. Y uno de los hipotéticos rivales podría ser el CSKA. Los rusos ganaron en Moscú (74-73) con el 3+1 imposible de James. En Madrid no necesitaron heroicidades. Fueron muy superiores.

Itoudis y el CSKA lo tenían clarísimo. Había que sacar a Tavares de sitio como fuera para que la pieza clave del Madrid no se sintiera a gusto. Edy se emparejó con Shengelia, en teoría el hombre alto con peor tiro de los rusos. Sólo en teoría. De los cuatro primeros triples que intentó el georgiano, clavó tres. Fue la segunda mala noticia del partido para el Madrid. La primera había llegado en forma de parcial de salida con un 0-8. Los aciertos exteriores del ex jugador del Baskonia fueron un aviso de lo que iba a suceder en el segundo cuarto. El partido se convirtió en un concurso de triples del CSKA en donde no fallaba casi nadie. Entre James (4/4), Clyburn (3/3) y Shengelia (3/6) se combinaron para un explosivo 10/13 en tiros de tres al descanso. El Madrid se encontró con una muralla de 15 puntos de desventaja cimentada en el acierto exterior de los rusos.

Clyburn convirtió a Deck en un jugador de relleno. El alero estadounidense fue el MVP del título de los rusos en Vitoria 2019, la última Final Four disputada. Su gravísima lesión en otoño de 2019 y la pandemia hicieron que algunos se olvidaran de él. Su capacidad de producir en muchos aspectos del juego sigue intacta. Su segundo cuarto fue de manual. Anotó 16 puntos y fue una pesadilla para todos sus defensores. A su producción se añadieron las habituales gotas de talento de James y el Madrid no encontró soluciones. Los 55 puntos -30 de ellos desde la línea de tres- encajados al descanso eran insoportables. De Laprovittola y Alocén nada se supo y el dominio en el rebote sólo servía para que la desventaja no fuera escandalosa.

“No estamos haciendo nada, no hemos defendido, sólo hemos estado mirando. O lo cambiamos todo o no tenemos opción”, confesaba Laso a DAZN antes de arrancar el tercer cuarto. El CSKA, otra vez de la mano de Clyburn y James, estiró la ventaja un poco (43-63). Laso decidió reclutar a Carroll. La respuesta fue inmediata. Anotó siete puntos, incluido un triple con falta, que sirvieron para recuperar la confianza del equipo y hacer pensar a los rusos. El Madrid estuvo muerto y llegó vivo al último parcial (67-74). Llegó a estrechar un poco más la diferencia (69-74), pero ahí expiró. Voigtmann descolocó a Tavares -el plan inicial de Itoudis- y James y Clyburn ejecutaron al Madrid.

89. Real Madrid (21+20+26+22): Alocén (2), Causeur (14), Deck (12), Thompkins (20) y Tavares (12) -quinteto titular- Laprovittola (2), Abalde (7), Taylor (0), Garuba (3), Tyus (0) y Carroll (17).

96. CSKA Moscú (23+32+19+22): Hackett (4), James (22), Kurbanov (3), Shengelia (14) y Voigtmann (18) -quinteto titular- Clyburn (23), Lundberg (4), Strelnieks (4), Bolomboy (2), Antonov (0) y Eric (0).

Árbitros: Lottermoser (Ale), Boltauzer (Esl) y Difallah (Fra). Eliminado Shengelia.

Incidencias: WiZink Center a puerta cerrada. Partido correspondiente a la trigésima jornada de la Euroliga.

30ª jornada: Zenit, 75-TD Systems Baskonia, 79; Fenerbahçe, 84-Zalgiris, 61; ALBA Berlín, 80-Olympiacos, 84; Real Madrid, 89-CSKA Moscú, 96; Khimki-Valencia (18:00); Panathinaikos-Estrella Roja (20:00); Bayern Múnich-Anadolu Efes (20:30); Armani Milán-Barcelona (20:45) y Maccabi-ASVEL Villeurbanne (4 abril, 20:05). (Todos en DAZN).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Barcelona (21/8); 2. Armani Milán (19/10); 3. CSKA Moscú (19/10); 4. Anadolu Efes (18/10); 5. Bayern Múnich (18/11); 6. Real Madrid (17/13); 7. Fenerbahçe (18/12); 8. Zenit (16/13); 9. TD Systems Baskonia (16/14); 10. Valencia (15/14); 11. Zalgiris (15/15); 12. Olympiacos (14/16); 13. ASVEL Villeurbanne (12/16); 14. Maccabi (11/16); 15. ALBA Berlín (11/19); 16. Panathinaikos (10/17); 17. Estrella Roja (8/21); 18. Khimki (3/25).