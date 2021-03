Clemente: “¿Público en la final de Copa? Hay cada intelectual por ahí…”

Javier Clemente expresó en Radio Marca su opinión sobre la posibilidad de que haya público en las dos finales de la Copa del Rey, la que enfrenta a Real Sociedad y Athletic, pendiente de la temporada pasada, y la que jugarán Barcelona y Athletic, correspondiente a esta campaña.

“Si fuera el partido con público intentaría ir. Las Comunidades han cerrado el perímetro y la gente de Bilbao no puede ir a Sevilla y lo mismo la de Guipúzcoa. Si hubiera público en los partidos podíamos haber jugado en nuestra comunidad, pero como no nos dejan salir... Hay cada intelectual por ahí...”, dijo el técnico vasco.

Clemente también criticó la utilización del VAR en la Liga española: “Lo del VAR es un pitorreo, pero claro, luego sale Carballo diciendo que es un éxito. Normal, no va a decir que es una castaña cobrando 300.000 euros. El otro día dijo que el VAR funciona perfectamente bien y resulta que este domingo esta mano es penalti y el que viene no”. Carlos Velasco Carballo es el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española.

El entrenador vasco también aprovechó para analizar la eliminación del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones contra el Chelsea y la sustitución de Luis Suárez: “Me sorprendió muchísimo. No es el día que peor le he visto [al Atlético], fue el día que menos vi lo que esperaba. Esperaba un Atlético guerrero, batallador, encima, presionando... El fútbol español ha bajado en cuanto a la intensidad. El equipo que mejor está jugando con resultados más convincentes es el Granada. Luis Suárez es el mejor killer que ha habido en los últimos años, me sorprendió mucho que perdiendo le quitaran”.