Sanidad y el Gobierno vasco, contra la presencia de público en las finales de Copa

El Ministerio de Sanidad se opone a la presencia de público en las dos finales de Copa del Rey que deben celebrarse en el mes de abril. La Federación debe reunirse el jueves con representantes de la Real Sociedad y el Athletic Club, los dos finalistas de la edición de 2020 y en sus planes está permitir la entrada de público en el estadio de La Cartuja, donde se disputará el partido el próximo 4 de abril. Y también la final de 2021 entre el Athletic y el Barcelona.

“Una llamada, una vez más al principio de prudencia, a la precaución, y de ahí que en el Consejo de hoy se haya manifestado nuestra preocupación ante la posibilidad de que pueda haber asistencia de público a un evento deportivo como la Copa del Rey del próximo 4 de abril a celebrar en Sevilla. Quiero ser clara y contundente: no es adecuado, no es oportuno y no es conveniente”, ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Tampoco el Gobierno vasco está de acuerdo en la pretensión de que acuda público al estadio para ver la final de Copa. “No parece el mejor momento para invitar al público a asistir a un encuentro de fútbol, cuando estamos diciendo a la gente que no se reúna en sus domicilios con otras unidades convivenciales y que extreme el cuidado”, ha dicho su portavoz, Bingen Zupiria.

La pretensión de la Federación es que el Estadio de La Cartuja pueda acoger cerca de un 30 por ciento de su aforo para la final entre los dos equipos vascos y que el modelo se repita para la final de 2021 entre el Athletic y el Barcelona. La previsión es que no se vendan entradas en los lugares de origen de los clubes y sólo se puedan adquirir en Andalucía para respetar los cierres perimetrales.