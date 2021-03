Las Guerreras empatan con Suecia en el último segundo y tienen más cerca los Juegos de Tokio

Un gol de Carmen Martín y el puño apuntando al banquillo. “Vamos”, dijo. Era el comienzo de la remontada de las Guerreras ante Suecia. De la primera remontada, en realidad, porque fue necesaria otra después de que en la segunda mitad las nórdicas dieran otro estirón. Fue agónico todo, siempre por detrás las españolas, acercándose para después alejarse, a tres goles, a dos... Pero no a uno hasta bien entrado el tramo final. Suecia desaprovechó tres goles de ventaja en el último minuto y medio y la pizarra de Carlos Viver en la última acción, perfectamente finalizada por Jennifer Gutiérrez, dio a España el empate. Es un punto para cada equipo, pero la reacción de ambos fue significativa: las suecas, cabizbajas porque sabían que lo habían tenido y lo dejaron escapar de forma increíble, mientras Stromberg trataba de animar a sus compañeras. Las Guerreras, todas juntas haciendo un círculo brincando. Los triunfos así saben mejor, pero no hace falta sufrir tanto... Hay dos billetes para los Juegos de Tokio y este resultado acerca un poco más la cita del próximo verano. Queda el Suecia-Argentina (sábado, 18:30) y el España-Argentina (domingo, 19:30), en el que a las españolas les valdrá con un empate. Y, sobre todo, una derrota el primer día, y además abultada, que podía haber sido, hubiera supuesto una carga extra de presión.

Sólo la claridad de Carmen Martín mantenía el resultado más o menos cerca ante un conjunto nórdico que movía bien la pelota en ataque y encontraba el camino, sobre todo en la figura de Westberg. Pero ese tanto citado al principio de la extremo y ese puño pusieron el 10-13 y Silvia Navarro ya estaba parando balones y el poderoso y físico equipo sueco ya no lo tenía tan fácil. España se acercaba y la exclusión de la portero Bundsen fue aprovechada a la perfección para poner cerco de verdad. Después de los sudores, 13-13 al descanso. “Suecia es un equipo muy disciplinado, que corren bastante y físicamente son superiores a nosotras. Después, en el juego táctico es donde nosotras podemos incidir y tener bastantes posibilidades”, había avisado Carmen Martín en la previa. “Y su defensa...”, decía Ivet Musons. Grandes y fuertes. La labor tenía que ser de desgaste. Poco a poco, cruces, movimiento de pelota. Y atrás hablarse mucho en un pabellón Pla de L’Arc en modo pandemia, con poca gente... Es el nuevo deporte. “Sigue, sigue...”, repetía Ainhoa Hernández en defensa.

La teoría estaba, pero claro, llevarla a la práctica es lo complicado, sobre todo peleando contra la ansiedad. Y comenzó el segundo tiempo con otro arreón de Suecia, que tenía las penetraciones de Roberts, los tiros de Thorleifsdottir y Westberg o las contras que finalizaba Lindqvist. No podía ser. Otra vez los cuatro goles de desventaja y los cinco y la cuesta que se hacía cada vez más empinada. Carlos Viver apostó por Darly Zoqbi en la portería. Una parada por aquí, otra por allá... Para recuperar esas desventajas en días en los que la cosa no fluye, es poco a poco, con detalles. Mireya González marcó sus primeros goles y la conexión con la pivote, con Ainhoa o con Eli Césareo, iba. Pero había que cortar la hemorragia atrás y aprovechar las oportunidades. Porque estaba lejos (21-25), pero no imposible. La primera opción de colocarse a un gol acabó en pérdida de Nerea Pena, infatigable goleadora tras el descanso, en un pase. La segunda, en un tiro de Carmen Martín a la cara de la portera Bundsen sin querer. Le pidió perdón y hubo paz. Ahí sí que parecía el fin porque ya no quedaba tiempo. Pero no perdieron la fe las Guerreras con dos goles de Alicia Fernández para poner el 27-28. De todas formas, seguía crudo: quedaba medio minuto y balón para Suecia. No supo agotar el tiempo. Petren hizo dobles y a España le quedaba un tiro. Tiempo muerto, la táctica. Hubo un cruce en el centro para despistar y la pelota llegó a Jennifer Gutiérrrez, que voló y no perdonó.

28-España: Silvia Navarro (p), Alicia Fernández (2), Mireya González (2), Carmen Martín (7), Jennifer Gutiérrez (2), Nerea Pena (6), Eli Cesáreo (1) -siete inicial- Marta López (-), Silvia Arderius (-), Lara González (-), Sole López (1), Almudena Rodríguez (1), Ivet Musons (3), Ainhoa Hernández (3), Darly Zoqbi (p), Lysa Tchaptchet (-).

28-Suecia: Bundsen (p), Stromberg (-), Blohm (4), Lundstrom (1), Lagerquist (-), Lindqvist (4), Rask (3) -siete inicial- Fernis (1), Roberts (4), Petren (2), Westberg (7), Ryde (p), Blomstrand (-), Thorleifsdottir (2), Hansson (-) y Carlson (-).

Árbitras: Viktoria Alpaidze y Tatiana Berezkina (Rusia). Excluyendo dos minutos a Bundsen, Thorleifsdottir, Stromberg, Eli Cesáreo (2), Lara González, Thorleifsdottir y Rask.