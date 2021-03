El Valencia quiso fichar a un delantero mandándole un jamón

El delantero francés Andre-Pierre Gignac es desde 2015 la gran estrella del equipo mexicano Tigres, pero su carrera pudo cambiar en 2010, cuando el Valencia quiso ficharlo. Entonces, Gignac militaba en el Toulouse y además de la oferta del equipo español tenía las del Liverpool y Marsella.

Unai Emery era el entrenador del Valencia y llegó a ponerse en contacto con Gignac para explicarle su proyecto. En declaraciones a RMC Sport, Gignac recuerda cómo intentó convencerlo el Valencia para ficharlo: “Rechacé al Valencia justo antes de decidir entre Liverpool o Marsella. Para convencerme, el Valencia me envió un buen jamón. Te prometo que me dieron ganas de ir para allá. Me intentaron fichar durante la época de Emery, hubiese coincidido con Mathieu. El entrenador me explicó su esquema táctico, pero no acepté”.

A pesar de esta apetitosa oferta, Gignac se decidió por el Marsella y en 2015 dio un giro a su carrera y se marchó a México, donde es una de las grandes atracciones del campeonato. En los 202 partidos de Liga que ha disputado con el Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Gignac ha marcado 125 goles. En este tiempo ha ganado la Champions de la CONCACAF, la Liga MX en cuatro ocasiones y tres veces el Campeón de Campeones. Recientemente perdió la final del Mundial de Clubes contra el Bayern de Múnich, que se impuso por 1-0 a Tigres.