El Madrid sigue muy vivo. El equipo de Laso sumó una victoria trascendental ante el ASVEL Villeurbanne que le sirve para asentarse entre los ocho mejores y seguir aspirando a una de las cuatro primeras plazas. A falta de tres jornadas para el final de la primera fase (Anadolu Efes y Olympiacos visitan Madrid la próxima semana y final en Estambul ante el Fenerbahçe), los blancos se impusieron en un partido que se resolvió en la agonía de los tiros libres.

Laso innovó. Había avisado del físico de los franceses y el Madrid apareció en el Astroballe con un equipo cargado de músculos y centímetros. Laprovittola era la excepción en un quinteto en el que Taylor acompañaba a tres grandes: Garuba-Thompkins-Tavares. El Madrid se parapetó en una defensa zonal 2-3, pero el ASVEL no tardó demasiado en resolver el jeroglífico que tenía enfrente. El acierto exterior de los locales (5/7 en triples en el primer cuarto) anuló un correcto arranque madridista. Las dificultades llegaron pronto. En el segundo tramo del primer cuarto, el ataque se trabó. Laso sentó a Laprovittola y apostó por Alocén. Tampoco encontró fluidez. El Madrid sumaba 20 puntos a falta de 1:20 para el final del primer cuarto y no anotó más en los cinco minutos siguientes. Encajó un parcial de 10-0 y Laso decidió dar los mandos del equipo a Abalde para encontrar soluciones. El gallego no mejoró el panorama en la dirección, pero al menos anotó un par de triples que evitaron males mayores.

Tavares apenas se había hecho notar. Su espejo en el ASVEL, Moustapha Fall, molestó y mucho. Fue una incomodidad permanente. El goteo de pérdidas aumentó la sensación de inestabilidad. Lo mejor es que con sólo 12 puntos anotados en el segundo cuarto (dos triples, cuatro tiros libres y una canasta de dos), el Madrid apenas presentaba rasguños.

Un triple de Yabusele (40-32) fue el aviso definitivo para que los blancos se reactivaran. Lo hicieron impulsados por Garuba. Su actividad en los dos lados de la cancha resultó contagiosa. Con su liderazgo involuntario, el equipo entendió cómo debía afrontar lo que quedaba: actividad atrás para coger confianza en ataque. Y además Laso recurrió a Carroll. Su simple presencia es una amenaza permanente y eso hace que el ataque fluya. El Madrid anotó 24 puntos en el tercer periodo y la defensa sólo permitió 14. La vuelta en el marcador tuvo dos contratiempos: Tavares acumulaba cuatro faltas y Norris Cole había empezado a dar señales de vida. El escolta estadounidense fue el antídoto contra Carroll. El choque se equilibró y cuando hubo tirones fueron mínimos. El que parecía decisivo, un triple de Abalde a falta de menos de un minuto (63-69), sirvió para despertar el orgullo de los franceses. Un par de triples contra el acierto del Madrid en los tiros libres terminó con la última posesión en manos de los locales y la prórroga a tiro. Los dos intentos del ASVEL no encontraron premio y el Madrid respiró. Restan tres jornadas, la clasificación para el playoff está más cerca y la cuarta plaza sigue a la vista.

71. ASVEL Villeurbanne (23+14+14+20): Diot (12), Cole (18), Kahudi (2), Lighty (13) y Yabusele (13) -quinteto titular- Fall (4), Lacombe (4) y Noua (5).

74. Real Madrid (20+12+24+18): Laprovittola (12), Taylor (4), Garuba (9), Thompkins (13) y Tavares (8) -quinteto titular- Deck (8), Causeur (0), Alocén (0), Tyus (2), Abalde (11) y Carroll (7).

Árbitros: Pukl (Esl), Peerandi (Est) y Clivaz (Sui). Eliminado Lighty.

Incidencias: Astroballe, a puerta cerrada. Partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de la Euroliga.

31ª jornada: CSKA, 87-Estrella Roja, 72; Anadolu Efes, 85-Panathinaikos, 65; Zalgiris Kaunas, 81-Maccabi, 88; ASVEL Villeurbanne, 71-Real Madrid, 74; Valencia-Bayern Múnich; Khimki-Zenit (18:00); TD Systems Baskonia-Armani Milán (19:00); Olympiacos-Fenerbahçe (20:00) y Barcelona-ALBA Berlín (21:00). (DAZN).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Barcelona (22/8); 2. CSKA Moscú (20/10); 3. Anadolu Efes (20/11); 4. Armani Milán (19/11); 5. Bayern Múnich (19/11); 6. Fenerbahçe (18/12); 7. Real Madrid (18/13); 8. Zenit (16/13); 9. TD Systems Baskonia (16/14); 10. Valencia (16/14); 11. Zalgiris (15/16); 12. Olympiacos (14/16); 13. ASVEL Villeurbanne (12/18); 14. Maccabi (12/17); 15. ALBA Berlín (11/19); 16. Panathinaikos (10/19); 17. Estrella Roja (9/22); 18. Khimki (3/26).