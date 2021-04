Otro gran partido de Doncic... Pero lanza un tiro libre increíble y hasta él se parte de risa

Nuevo triunfo de los Mavericks, esta vez ante New York Knicks (99-86) en el Madison Square Garden, duelo que se perdió el entrenador de Dallas, Rick Carlisle, al dar positivo en coronavirus. Está vacunado desde hace meses, pero hay que recordar que la vacuna no impide que el virus entre en el cuerpo, pero sí desarrollar la enfermedad. Se encuentra sin síntomas, lógicamente, pero no pudo estar en al banquillo viendo otro gran partido de Doncic.

El base esloveno, ex jugador del Real Madrid, fue el máximo anotador de su equipo y del partido con 26 puntos (11 de 23 en tiros de campo, incluidos 3 de 8 en triples), a los que unió ocho rebotes y siete asistencias. No fue su mejor actuación (-7 de su equipo con él en pista), pero sigue siendo el referente de un equipo que se afianza en la séptima plaza de la Conferencia Oeste.

Doncic también protagonizó una de las acciones curiosas del partido. Un tiro libre... Que no tocó ni el aro. Se quedó demasiado corto y tocó la red, pero por abajo. El propio base se partía de risa mientras volvió a su campo para defender. Hasta los genios tienen borrones de ese tipo.