Jean Eric Vergne: “Siempre he soñado con ganar las 24 horas de Le Mans”

Jean Eric Vergné ganó la carrera del sábado en Roma en el Mundial de Fórmula. Es la primera vez que el campeonato recibe esta denominación oficial. La Razón publica estas declaraciones cedidas por Eurosport, la cedidas a La Razón por Eurosport, cadena que emite la competición íntegramente y en directo. Valencia será la siguiente cita del campeonato el 24 y el 25 de abril.

La temporada de Fórmula E acaba de comenzar. ¿Cuáles son sus objetivos y los del equipo para esta temporada?

Ésta es mi séptima temporada en la Fórmula E y la quinta con mi equipo. Lo que hemos logrado en los últimos cuatro años ya es sorprendente al asegurarnos tres títulos de pilotos y dos de constructores. Queremos más campeonatos. Este año es más importante que nunca porque por primera vez se trata de un campeonato del mundo. Mi objetivo es conseguir todos los puntos que sea posible, victorias y, por supuesto, otro título.

El equipo DS Techeetah es el defensor del título. ¿Sigue siendo competitivo el coche? ¿Cuáles son sus máximos rivales?

Hemos sido campeones dos veces seguidas. Este año hay una competencia dura, especialmente con el equipo Mercedes EQ. Sin embargo, ya vimos en Arabia que puede suceder cualquier cosa.

Busca su tercer título y ser el primer campeón del mundo oficial de Fórmula E, después de dos títulos consecutivos en 2018 y 2019. ¿Será muy difícil conseguir ese tercer título?

Lo más difícil es mantenerse competitivo. Tengo que seguir trabajando duro, entrenar y estar cerca de mis ingenieros para conseguir el mejor desempeño. Si eres capaz de hacer eso en un equipo competitivo como DS Techeetah, entonces nada es imposible. Tengo un compañero de equipo fuerte y Antonio [Da Costa] demostró el año pasado que era el mejor, sólo puedo aspirar a mejorar para vencerlo esta temporada. Pero lo más importante es asegurar por tercera vez el título de constructores y para eso necesitamos trabajar en equipo.

En Roma ya ha ganado.

Amo Roma, la ubicación es muy especial y la pista es extremadamente desafiante, especialmente la parte de la bajada, cuando nuestros coches saltan en el aire y ganamos mucha velocidad. Hemos trabajado duro para preparar esa carrera y no podía esperar para volver al asiento del conductor.

¿Tener dos mangas por carrera es un problema?

Es perfecto. Es genial para los aficionados, genera más audiencia. También creo que cuando pasas tanto tiempo organizando un evento como éste, piensas “por qué limitarlo a un día”. Desde una perspectiva deportiva te da dos oportunidades de conseguir puntos, Personalmente, creo que es genial y desearía que tuviéramos más carreras así a lo largo de la temporada.

Antonio Félix Da Costa es su compañero. ¿Cómo se llevan?

Antonio y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Solíamos competir juntos en el pasado, los dos hemos estado compitiendo en ABB FIA Fórmula E desde la primera temporada. Es muy buen competidor, muy buen piloto y también es un buen amigo. Nos llevamos bien e incluso hemos pasado vacaciones juntos. Pero lo que sucede en la pista es diferente a lo que sucede a nivel personal.

¿Qué le hace mantener la motivación en la Fórmula E?

Logros, récords, buenas actuaciones. Me gusta ganar y odio perder. Estoy en un equipo fantástico que me ha permitido ganar ya dos títulos y no voy a dejar de buscar más victorias.

Ha firmado con Peugeot para Lemas y el Mundial de Resistencia a partir de 2022. ¿Qué importancia tiene para usted volver a la Resistencia con un equipo francés y con tanta historia?

Es lo que estaba esperando y por lo que he trabajado tan duro. Estoy muy orgulloso de ser parte de Peugeot en su regreso a Le Mans en la categoría Hyper Car.

¿Sueña con estar en lo más alto del podio en Le Mans? ¿Siente que le falta en su currículum?

Siempre he soñado con ganar las 24 horas de Le Mans y creo firmemente que Peugeot será el equipo a batir en el futuro. Un piloto francés, conduciendo para un equipo francés en la carrera francesa más famosa del mundo, ¿qué más necesito para ser feliz? Tuve oportunidades de ganar en Le Mans en la categoría Lmp2 en 2018, 2019 y 2020, pero los incidentes en carrera decidieron lo contrario. Seguiremos trabajando duro para que suceda con Peugeot.

Está involucrado en la nueva Serie Extreme E con su propio equipo (Veloce Racing) con Adrian Newey, el jefe técnico de Red Bull como socio. ¿Cómo fue eso?

Ayudé a fundar Veloce Esports con Rupert Svendsen-Cook, Jack Clarke y Jamie MacLaurin en 2017. La compañía ha estado creciendo muy rápido, convirtiéndose en una de las líderes más fuertes en deportes electrónicos. En 2019 nos reunimos con el fundador de Extreme E, Alejandro Agag, y decidimos que teníamos que ser parte de este nuevo campeonato de carreras. Así es como fundamos Veloce Racing Team. Tener a Adrian Newey como nuestro líder visionario es una gran oportunidad para convertirnos en el mejor equipo que existe. Extreme E es una plataforma fantástica para crear conciencia sobre el cambio climático y en Veloce Racing queremos hacer nuestra parte en la lucha contra el cambio climático

¿Por qué ha decidido invertir en ese proyecto? ¿Cree que las carreras de coches electrónicos pueden tener éxito?

Los deportes electrónicos existen desde hace algún tiempo, pero los últimos tres años hemos sido testigos de un crecimiento más fuerte y constante. Especialmente con la nueva generación de pilotos de F1, que pasan horas en sus juegos de carreras. Decidí unirme a Veloce en 2017 porque creía en su visión y sabía que se convertirían en el líder de esta industria que son hoy. Los deportes electrónicos de carreras tienen el potencial de crecer aún más porque son millones de fanáticos de las carreras de todo el mundo. Campeonatos como F1, Fórmula E, el Mundial de Resistencia y ahora Nascar están presionando mucho para hacer crecer su comunidad de deportes electrónicos con su poder de comunicación. Estoy seguro de que tendrán éxito

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Amo la fotografía y amo el arte. Creo que es una forma muy bonita de desarrollar la mente desde un aspecto creativo. Por otro lado, soy un hombre de negocios y ahora estoy involucrado en dos nuevas y fantásticas empresas dentro de la industria de alimentos y bebidas. Lancé una nueva marca de bebidas destiladas llamada EDI que usa endorfinas para reemplazar el alcohol y pronto abriré un restaurante en Dubai llamado Caviar Kaspia.

¿Qué tipo de conductor es usted en la vida normal?

Soy un conductor responsable. Creo que las carreras deben disputarse en entornos seguros y no en carreteras abiertas. Es mi deber como piloto de carreras dar un buen ejemplo y promover la movilidad urbana en coches eléctricos. Conduzco coches eléctricos o híbridos de DS Automobiles a diario y ayudo a la marca a promocionar su línea eléctrica. Pero me encanta ir al karting en mi circuito familiar RKC cerca de París, donde nació la magia hace 30 años. Ahí es donde me entreno antes de una carrera, despierta mis sentidos y allí puedo pasar tiempo con mi familia. También aprovecho para intentar batir mi récord cada vez que voy

¿Correr en un campeonato ecológico le hace más sensible a la crisis del cambio climático y a las causas medioambientales?

Sí y esto es muy importante para mí. Estamos aquí para impulsar el cambio y debemos crear conciencia sobre el cambio climático, las energías sostenibles y no dejaré de promover la sostenibilidad.