Tremenda bronca en Montecarlo: “Ten cuidado con lo que dices y no pongas a mi novia en medio…”

La primera ronda del Masters 1.000 de Montecarlo dejó un momento de enorme tensión. Se estaba jugando el octavo juego del segundo set cuando la tirantez entre el español Pablo Carreño y el italiano Stefano Travaglia saltó por los aires. Un duro enfrentamiento verbal que obligó a intervenir al juez de silla, Emmanuel Joseph, para que la discusión no pasara de ese tenso intercambio de palabras.

La chispa saltó cuando el entrenador de Pablo Carreño aplaudió en medio de un punto. Este gesto provocó la reacción de Travaglia, que recriminó la acción del entrenador y en perfecto castellano le dijo: “Si eres correcto me dices que aplaudiste durante el punto”.

El tenista español recriminó a Travaglia que se dirigiera a su técnico y le pidió que lo que tuviera que decir se lo dijera a él. En ese momento Carreño también le reprochó a Travaglia el comportamiento en la grada del grupo de personas que acompañaban al italiano, que domina el castellano debido a los años que vivió en Buenos Aires. Carreño le indicó a Travaglia que su novia decía “sí” cada vez que el asturiano perdía un punto, lo que terminó de encender todavía más los ánimos del italiano.

“A mi novia no le vas a decir nada, ¿me entiendes? A ella no le dices nada. Ten cuidado con lo que dices, ella no te falta al respeto y él [el entrenador de Carreño] aplaudió antes de que yo golpee. No pongas en medio a mi novia”, le dijo Travaglia. “La estoy poniendo a ella porque está ahí”, respondió Carreño, al que volvió a contestar el italiano: “Ella dice sí, cuando hago yo el punto. No la pongas en el medio. Ten cuidado con lo que dices”. “Comete errores igual que él”, argumento el tenista español. “Error es lo que cometió tu entrenador, que aplaudió durante el punto”, volvió a responder Travaglia antes de que el juez de silla interviniera de forma más contundente para cortar este enfrentamiento.