El increíble negocio que Mesut Özil comparte con Eva Longoria y Kate Upton

Mesut Özil sólo tiene 32 años, pero su mejor momento en el fútbol hace tiempo que pasó. Ahora juega en el Fenerbahce después de una experiencia no del todo satisfactoria en el Arsenal y ya busca otros caminos por los que encauzar su futuro. Dentro del fútbol, pero en otras tareas.

En México se le vincula con la compra del Necaxa, uno de los equipos históricos del país, pero que ha sufrido algunos curiosos avatares en este siglo. Fundado en 1923 en Ciudad de México, en 2003 se trasladó a Aguascalientes, en el centro del país. Ahora el club está a punto de vender un paquete importante de acciones, que llega al 50 por ciento, a un grupo inversor extranjero.

Dentro de ese grupo inversor está Mesut Özil junto a curiosos compañeros, como las actrices Eva Longoria y Kate Upton. Además, participaría Justin Velander, jugador de la Major League Beisbol y marido de Upton. El especialista en el negocio futbolístico es Sam Porter, ejecutivo del DC United de la MLS.

Eva Longoria es una reconocida aficionada al fútbol y ya es copropietaria del Angel City, un equipo que debutará en 2022 en la NWLS, la liga femenina estadounidense y en el que también participan otras actrices como Natalie Portman y Jennifer Garner, la tenista Serena Williams y ex futbolistas como Mia Hamm, una de las mejores de la historia. “Me da la sensación de que los deportes ayudan a las mujeres a empoderarse y eso es una parte muy importante del por qué estoy detrás del Angel City. Los deportistas de clase mundial tienen una gran reputación y es necesario que ahí se incluya a las mujeres”, explicaba en una entrevista con la Agencia Efe.

La iniciativa fue de Natalie Portman. “Me dijo que estaban reuniendo a un grupo de empresarios e inversores porque querían fundar un equipo de fútbol profesional. Quería que la mayoría de los inversores fueran mujeres. Pensé que era algo que se hacía por primera vez, porque esto es algo que nunca se había hecho. Crear un equipo femenino de fútbol no es nuevo; pero que todos los fundadores sean mujeres, sí. Están también detrás del Angel City Jennifer Garner, Serena Williams, Mia Hamm o Natalie Portman. La verdad es que no sabía que se produciría este efecto ola en todo el mundo. He recibido más llamadas por fundar un equipo de fútbol que por cualquier otro trabajo que he hecho”, reconocía.

Longoria reconoce que no se ha criado viendo fútbol, pero que la llegada de Beckham a la MLS para jugar con Los Ángeles Galaxy fue un gran impacto. “Cuando David Beckham vino a la MLS cambió el fútbol en los Estados Unidos. No conozco a otra persona que haya tenido esta influencia en un país y en un deporte específico. Se dio como una explosión de fútbol en Estados Unidos, entre los chicos y entre las chicas también. Es cuando empecé a prestarle atención”, explicaba la actriz. Aunque Beckham, que ahora también es propietario del Inter Miami de la MLS con el que se ha relacionado a Messi, no es el único motivo: “También estoy casada con un mexicano y ahora sé todo lo relacionado con el fútbol porque él es un gran aficionado. Y también porque España es como mi segundo hogar. Yo voy mucho a España. Paso más tiempo en España que en cualquier otro país y conozco LaLiga española”, aseguraba.

La compra del Necaxa podría ser la primera inversión estadounidense en la Liga Mexicana, la más poderosa económicamente del continente. Los sueldos que se pagan hacen que sea capaz de competir con clubes europeos y que sea mucho más costoso para las entidades europeas contratar a futbolistas mexicanos. Es capaz incluso de atraer a futbolistas europeos, como Gignac, que firmó por Tigres cuando aún era un habitual en las convocatorias de la selección francesa.