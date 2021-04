“El fútbol es de los aficionados”. El mensaje del Leeds contra la Superliga

“Ganátelo en el campo. El fútbol es de los aficionados”. Eso decía la pancarta que ocupaba uno de los fondos del estadio de Ellan Road, el estadio del Leeds, que recibía al Liverpool, uno de los clubes fundadores de la Superliga europea. Los jugadores del equipo que dirige Marcelo Bielsa calentaron con camisetas con la misma leyenda que la de la pancarta.

El Leeds se sitúa, de esta forma, radicalmente en contra de la creación de la Superliga. Su propietario es un multimillonario italiano de 47 años, Andrea Radrizzani, que acumula una fortuna estimada en 500 millones de euros conseguida a través de las retransmisiones deportivas, como distribuidor para varios países entre otras competiciones de los derechos televisivos de competiciones como la Premier, la Serie A y la Liga de Campeones. Pero además es presidente de la Fundación Play for Change, que lleva a cabo programas deportivos y educativos para niños en todo el mundo.

🙌 Football is for the fans.

La opinión del entrenador del Leeds, Marcelo Bielsa, coincide con la del propietario de su club. “Los más poderosos lo son por lo que producen y por lo que convocan, pero el resto son indispensables. Y lo que le da salud a la competición es la posibilidad del desarrollo de los débiles y no el exceso de crecimiento de los fuertes. Pero la lógica que impera en el mundo, y el fútbol no está fuera de ello, es que los poderosos sean más ricos a costa de que el resto sean más pobres”, aseguraba el técnico argentino tras el partido.

🗣”Lo que le da salud a la competencia es el desarrollo de los débiles, no el exceso del crecimiento de los fuertes”#LigaPremierTD pic.twitter.com/XsC5MI6LQY — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 19, 2021

Enfrente estaba Jurgen Klopp. El entrenador alemán se desmarca de la decisión del Liverpool y se muestra más cercano a la opinión de Bielsa. “Entiendo que los aficionados estén enfadados. Me gusta que el West Ham pueda tener la oportunidad de ir a la Champions. El fútbol es mucho más que las decisiones de algunos; la parte más importante son los aficionados y los jugadores. Que nadie se olvide”, asegura el técnico del Liverpool. El West Ham, que el año pasado estuvo cerca del descenso, ocupa puestos de acceso a la Champions, de la que ahora estaría fuera el Liverpool.

“La gente no está contenta y puedo entenderlo, pero no puedo decir mucho más al respecto porque no estábamos involucrados en ningún proceso, ni los jugadores ni yo, no lo sabíamos”, añade.