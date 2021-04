¿Quién fue J.P. Morgan, el titánico banquero creador de la entidad que financiará la Superliga?

La recién nacida Superliga europea llega con un banco debajo del brazo. Tras anunciarse su creación esta pasada madrugada de la mano de 12 de los clubes más importantes de Europa, Reuters ha confirmado que el banco de inversión estadounidense JP Morgan se encargará de la financiación.

Un portavoz de JP Morgan ha confirmado en un correo electrónico su participación en la nueva liga, que se ha configurado como rival de la Liga de Campeones de la UEFA, según Reuters. Esta nueva competición, que previsiblemente comenzará en agosto, se construirá con criterios financieros de sostenibilidad, ya que todos los Clubes Fundadores se comprometen a adoptar un marco de gasto. A cambio de su compromiso, los Clubes Fundadores recibirán, en conjunto, un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros dedicado únicamente a acometer planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia de la Covid-19.

La única otra cifra que se conoce sobre este torneo son los 10.000 millones de euros que dedicarán a lo largo del periodo en pagos de solidaridad. De acuerdo con algunas fuentes, JP Morgan se habría comprometido a financiar el proyecto en colaboración con Key Capital, sociedad vinculada a Borja Prado, colaborador habitual de Florentino Pérez.

El apoyo de un titán del sector financiero

Contar con el respaldo de JP Morgan Chase es contar con el respaldo de un titán del sector financiero. El banco es el mayor por activos de Estados Unidos y uno de los mayores del mundo, así como uno de los más antiguos.

Sus raíces se remontan a 1799 a partir de la fusión del Chase Manhattan Corporation y la J.P. Morgan & Co., aunque su historia tal y como la conocemos hoy en día comienza en 1854, cuando Junius S. Morgan, patriarca de la familia bancaria Morgan, se trasladó a Londres y se unió a la firma de banca privada George Peabody & Co. Se convirtió en el principal comercializador de valores estadounidenses en Inglaterra y Europa, recaudando capital para el primer cable telegráfico transatlántico en 1858 entre otros acuerdos importantes. La firma se rediseñó como J. S. Morgan & Co. en 1864. El hijo de Junius S. Morgan, John Pierpont Morgan (1837-1913), comenzó a trabajar para su padre en 1857 y emigró más tarde a Nueva York. Allí se asoció con la Drexels of Philadelphia para abrir Drexel, Morgan & Co. en 1871, luego rebautizada como J.P. Morgan & Co. tras la muerte de Anthony Drexels.

Así es como surge el actual banco JP Morgan, que es el resultado de fusiones y adquisiciones de otras entidades como The Chase Manhattan Bank, Bank One, Manufacturers Hanover Trust Co., Chemical Bank, The First National Bank of Chicago, National Bank of Detroit, The Bear Stearns Companies Inc., Robert Fleming Holdings, Cazenove Group y Washington Mutual.

Primer banquero de la era moderna

John Pierpont Morgan

John Pierpont Morgan es recordado como el primer banquero de la era moderna. Su espíritu por los negocios le vino de familia, ya que su abuelo, Joseph Morgan, fue el primer emprendedor de la familia fundando diversas empresas de barcos de vapor. Como hombre de negocios, J. P. Morgan invirtió en el ferrocarril, adquiriendo también empresas de acero, hasta que en 1901 creó la US Steel Company, la primera empresa de Estados Unidos valorada en 1.000 millones de dólares.

El banquero se especializó en poner orden en la economía comprando empresas con problemas financieros y reorganizándolas, lo que reducía la competencia y estabilizaba el mercado y en 1907 se puso al frente de la lucha contra la crisis financiera, logrando unir a los principales bancos de Nueva York para inyectar liquidez a los mercados desesperados y evitar el colapso, incluida la compra de 30 millones de dólares en bonos de la ciudad de Nueva York. Su gran fortuna también le sirvió para invertir en filantropía. Una de sus pasiones era el arte y al morir legó gran parte de su colección al Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.

Con su muerte en 1913, la Bolsa de Nueva York cerró hasta el mediodía de su funeral, algo poco común, ya que esté honor generalmente estaba reservado para los presidentes. Fue entonces cuando su hijo, J.P. (Jack) Morgan Jr., se convirtió en socio principal de J.P. Morgan & Co.

JP Morgan y Madoff, el responsable de uno de los mayores fraudes de la historia

La historia reciente del banco JP Morgan Chase está marcada por la sombra de Bernard Madoff, el exfinanciero que recientemente murió en la cárcel tras ser condenado en 2009 a 150 años de cárcel por perpetrar la mayor estafa piramidal de la historia. JP Morgan y la firma financiera que presidía Madoff trabajaron juntas durante más de 20 años, y aunque siempre JP Morgan negó su participación en la estafa, aunque su falta de supervisión le costó el pago de 2.200 millones de dólares (1.650 millones de euros) a los miles de inversores estafador a lo largo de los años por Madoff.