El ministro Uribes, contra la Superliga: “Es una iniciativa que sale viciada”

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte en el Gobierno de Pedro Sánchez, se pronunció en una entrevista en la Cadena SER sobre el proyecto de la Superliga y aseguró que “es una iniciativa que sale viciada” y defendió que “no hay otra salida que el diálogo” para evitar “un choque de trenes” entre las dos partes.

“Hablé con el presidente de los clubes de la Superliga, Florentino Pérez, y con los presidentes de UEFA, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol. Escuchamos a todos y el problema es de origen y es que se nace fuera de las instituciones deportivas. Es una iniciativa que sale viciada”, expuso Uribes.

“No se puede permitir que se tomen iniciativas al margen de las instituciones”, añadió el ministro, quien defendió el diálogo como una forma de solucionar este conflicto. “Todos me dijeron que sí al diálogo. Desde UEFA nos dijeron: ‘Nos han dado un bofetón’. Pero no hay otra salida que el diálogo, si no, vamos a un choque de trenes”, declaró Uribes.

“Si es una cuestión de dinero, el problema será más fácil, pero si es una cuestión de modelo tendrán que tratarlo. Pero también es verdad que el deporte es ética. El formato y el dinero están relacionados. Florentino me explicaba que el fútbol va a ser más atractivo y que va a haber más ingresos y eso iba a beneficiar a todos”, continuó el ministro.

“Hay pros y contras, pero esto se tiene que resolver. El mensaje de diálogo es el único posible para reconducir esto. El camino es respetar las estructuras deportivas y plantear lo que se quiera plantear en ese ámbito”, insistió.

“No se pueden hacer así las cosas. Hable y discútanlo. Se puede causar un daño objetivo al deporte, al fútbol, a los futbolistas y a los aficionados”, manifestó Uribes.