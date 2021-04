Sergio Ramos, Cristiano, Messi, Iker Casillas... Todos los secretos de sus retoques estéticos

El fútbol es uno de los deportes más seguidos en el mundo y los futbolistas son verdaderas estrellas, cuya imagen se ha convertido en una mina de oro (Cristiano gana más por sus post en Instagram que jugando al fútbol). Su apariencia física es, sin duda, una clave de éxito fuera de los terrenos de juego y una excepcional fuente de ingresos por lo que muchos de ellos no han dudado en pasar por el quirófano y realizarse cuantiosos y costosos retoques. Cristiano, Messi, Bale.. todo han sucumbido a la tentación del bisturí pero el “Rey” es sin duda el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Estos son alguno de los tratamientos a los que se han sometido grandes estrellas del balón:

Cristiano Ronaldo

El astro portugués está obsesionado con su físico por lo que, además de machacarse en el gimnasio no ha dudado en someterse a varios tratamientos. Cristiano se ha operado la nariz, se ha sometido a una cirugía maxilofacial para mejorar su tercio medio e inferior y mejorar su dentadura, ha modificado la posición de sus cejas y ha hecho uso del bótox. Además de su rostro, el jugador de la Juventus también ha moldeado su cuerpo en el quirófano. El delantero de la Juve se ha realizado una “lipoescultura con ultrasonido que le ha permitido realizar las marcaciones abdominales”.

Sergio Ramos

El capitán del Real Madrid es sin duda el “pichichi” de los retoques estéticos. Entre las intervenciones, Ramos se habría puesto bótox en frente, entrecejo y patas de gallo. Además, se habría puesto relleno en la zona periocular, ya que sus ojos, hace años, se notaban mucho más hundidos que ahora. Asimismo, se habría realizado una rinoplastia en el año 2007, cuando sufrió un golpe en la nariz durante un partido. Por último, el futbolista se habría puesto ácido hialurónico en pómulos y mandíbula

En cuanto a la dentadura, se habría hecho: ortodoncia invisible, blanqueamiento y carillas.

Leo Messi

La “Pulga” ha cambiado mucho su aspecto desde que se hiciera mundialmente conocido con tan solo 17 años. El todavía jugador del Barça se sometió una dieta especial denominada “gasolina súper” que le ayudo a tonificar mucho su zona abdominal. Asimismo, Messi se ha sometido a dos cirugías, una rinoplastia y una otoplastia, para mejorar su nariz y orejas.

Iker casillas

El ex portero del Real Madrid decidió someterse a un injerto capilar justo antes de la Eurocopa del 2012. La prensa se dio cuenta y no se hizo esperar publicando con todo lujo de detalles que Casillas había acudido a una clínica en Madrid, cercana al Santiago Bernabéu para realizarse un microinjerto capilar con la técnica FUE. Este método es uno de los más avanzados que existen hoy en día, consistente en extraer de forma individual los folículos pilosos del área donante de la cabeza (occipital y lateral), para después implantarlos en las zonas que había que llenar de cabello. Al de Móstoles siempre le ha preocupado mucho su caída de pelo por lo que durante el confinamiento por el Covid-19 no dudó en someterse a un segundo trasplante capilar.

Héctor Herrera

Otro de los cambios más espectaculares ha sido el del jugador de Atlético de Madrid Héctor Herrera. El Futbolista se sometió a una rinoplastia y una otoplastia para mejorar su nariz y sus orejas. En el caso de la primera intervención reconoció que buscaba «mejorar su respiración», mientras que con la segunda corrigió sus «orejas de soplillo». Además, también usó un aparato dental para reparar su dentadura. Todo ello ha supuesto un gran cambio en su imagen. «Quiero informar que durante estas dos semanas de vacaciones, decidí someterme a un tratamiento del cual ya me encuentro plenamente recuperado», reconocía el mexicano tras el Mundial de Rusia. Su brutal cambio físico fue objeto de memes en redes sociales.

David Beckham

En 2018 The Sun desveló el trasplante capilar al que se habría sometido el inglés. Para comparar, utilizaron fotografías de unos meses antes cuando Beckham llevaba el pelo hacia atrás, dejando ver ligeramente parte de sus entradas. Tras una época en la que únicamente lució sombreros, apareció con el pelo de punta y una línea de pelo bien marcada en el comienzo de su frente que hacía evidente el tratamiento que había llevado a cabo. Aunque el niega cualquier tipo de tratamiento estético, los profesionales sí aseguran que David Beckham ha recurrido al bótox. Este tratamiento no quirúrgico crea una frente suave y limita las líneas de expresión o el ceño fruncido.

Dani Alves

El ex jugador del Barça pasó por una Otoplastia para acabar con el efecto “orejas de soplillo”. Una cirugía muy sencilla que sin duda mejoró considerablemente su aspecto.

Gareth bale

Gareth sabía que tenía que invertir en su apariencia para ser reconocido como uno de los principales talentos del mundo. El pálido prodigio adolescente se puso un poco de bronceado falso y arregló sus orejas de soplillo. Y tampoco olvidó sus dientes que ahora lucen blancos y alineados.