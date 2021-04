El Barça está a una victoria de la Final Four de Colonia después de imponerse en el tercer partido de la serie, 70-78, ante el Zenit. Los rusos volvieron a llevar al equipo de Jasikevicius al límite y ante un rival pegajoso y asfixiante Brandon Davies se ha convertido en el salvavidas de los azulgrana. El pívot (22 puntos, 8 rebotes y 7 faltas recibidas) surgió cuando el partido se nublaba en el segundo cuarto y cuando todo se decidió en el último. El Barcelona supo adaptarse a las “trampas” del equipo de Xavi Pascual para estar muy cerca de volver a una Final Four que no pisa desde 2012.

El Zenit se ha convertido en una tortura para el Barça. Lo fue en los dos primeros partidos en el Palau y lo ha sido en el traslado a San Petersburgo delante de más de 5.000 aficionados. Xavi Pascual tiene al que fuera su equipo maniatado. Su Zenit es una pesadilla para cualquiera. Parciales cortos, ataques largos, toneladas de paciencia, orden, control... Para llevar el partido una vez más a su terreno no necesitó al Pangos de los dos primeros capítulos. El canadiense, que había promediado 21,5 puntos y 6 asistencias en el Palau, se quedó en tres tiros libres en los dos primeros cuartos. Acabó con 6 puntos y cuando intentó aparecer fracasó. No importó al Zenit que su líder estuviera ausente. Sus interiores mandaron (30-23) hasta que apareció Davies. El pívot acudió en socorro de un equipo en el que lo único que estaba en su sitio era la puntería de Kuric. Davies dio el relevo al escolta y a sus tres triples sin error. Regresó a la pista en lugar de Gasol y fue el líder del parcial con el que el Barça devolvió un 7-0 anterior de los rusos.

En un partido que se movía en distancias cortas, el Barcelona volvió a recurrir a Davies para despegar en el tercer periodo. Hizo de todo. Triples, canastas al poste, rebotes, tapones... el equipo azulgrana se sintió por primera vez cómodo en la serie (42-52). Apretó en defensa y hubo fluidez en ataque, pero la alegría duró poco. Un 12-3 de parcial entre el final del tercer cuarto y el comienzo del último reabrió el debate (54-55). Los puntos de Baron rescataron a los rusos y les dejaron en el terreno que querían. Tramo final y partido igualado.

La igualdad llegó hasta en el capítulo de faltas. A la cuarta de Davies se añadió la eliminación de Poythress. Con los dos pilares interiores sentados, el Barça se puso en manos de Mirotic y los rusos respondieron como siempre, con trabajo colectivo. La defensa azulgrana fue el plus que permitió a los de Jasikevicius llegar por delante a los tres últimos minutos (62-68). Ahí reapareció Davies. Su conexión con Calathes derritió la resistencia de los locales y hasta permitió cierto desahogo. Después de las apreturas de los dos primeros partidos (74-76 para el Zenit y 81-78 para el Barça en la prórroga), el Barça empieza a descifrar los misterios del Zenit. El viernes tendrá la primera oportunidad para volver a estar entre los cuatro mejores.

70. Zenit (16+17+18+19): Pangos (10), Rivers (8), Hollins (1), Thomas (10) y Black (8) -quinteto titular- Poythress (14), Pushkov (0), Zubkov (0), Zakharov (0), Baron (19) y Khoskov (0).

78. Barcelona (16+18+21+23): Calathes (7), Abrines (1), Higgins (16), Mirotic (11) y Davies (22) -quinteto titular- Hanga (6), Kuric (13), Smits (0), Bolmaro (0), Oriola (0), Gasol (2) y Martínez (0).

Árbitros: Boltauzer (Esl), Hordov (Cro) y Nikolic (Ser). Eliminados Poythress y Black. Técnica al banquillo del Barça.

Incidencias: 5.187 espectadores en el Zibur Arena de San Petersburgo. Tercer partido correspondiente a los cuartos de final de la Euroliga.

Cuartos de final al mejor de cinco partidos: Real Madrid, 80-Anadolu Efes, 76 (1-2); Armani Milán-Bayern Múnich (2-0); Zenit, 70-Barcelona, 78 (1-2) y Fenerbahçe-CSKA (0-2).