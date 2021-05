La historia dice que ningún equipo con el actual formato de la Euroliga ha remontada un 2-0 y el Madrid no pudo cambiarla, aunque estuvo cerca. El equipo de Laso dio una lección de competitividad en una eliminatoria marcada por los problemas físicos y por la barrida de los turcos en los dos primeros partidos. Los blancos fueron capaces de reponerse con dos lecciones monumentales de fe y orgullo para equilibrar la serie. Y en el quinto partido estuvieron muy cerca de volver a la Final Four. Llegaron con vida al último minuto, pero un triple de Simon, en el último segundo de la posesión, a falta de 38 segundos para el final obligó a sacar la bandera blanca. El Madrid volvió a mostrarse tan ambicioso como en sus mejores momentos y eso en un año tan complicado tiene mucho mérito. El Anadolu Efes se clasificó para la Final Four de Colonia porque fue muy superior en los dos primeros capítulos y supo mantenerse firme cuando el Madrid amenazaba con su enésima remontada. Los turcos se medirán en semifinales con el CSKA.

El quinteto por el que apostó Ataman resultó revelador del zarandeo sufrido por los turcos en los dos últimos partidos. Toda la dinamita exterior con Larkin y Micic y cambio en los otros tres componentes. Metió a Anderson y alteró el juego interior. La apuesta le salió medio bien porque Singleton fue el único elemento que burló la defensa madridista. Y de qué manera. El ex azulgrana acabó con 26 puntos, 8 rebotes y 38 de valoración en el partido de su vida. Las defensas zonales planteadas por Laso no tuvieron el efecto sorpresa de los capítulos anteriores. Pero hubo más argumentos. Alocén cuajó unos minutos intachables y lo mejor es que Thompkins y Tavares no estaban en Estambul sólo para animar. Su presencia alimentó la fe del Madrid.

El equipo se mostró más sólido y durante más tiempo que en las cuatro citas precedentes. Atacó con orden, apenas perdió balones y dominó el rebote. El Anadolu Efes respondió con el tridente Micic-Simon-Singleton y cuando los turcos añadieron la defensa, el Madrid volvió a tener problemas. Fue en el tercer cuarto cuando el Efes volvió a escaparse. La situación era reconocible. Más de diez puntos de desventaja, pero la alarma era relativa porque había mucho partido por delante. La enésima remontada comenzó con un par de triples esquinados de Thompkins y con la presencia de Tavares en defensa. Ahí apareció el Madrid que se sobrepone a casi todo. Laprovittola hizo de Carroll, Rudy hizo de todo, Llull hizo de Llull... y volvió a ponerse por delante (73-75). La igualdad se rompió con el triple imposible de Simon. Estuvo bien defendido, pero el croata ajustició al Madrid cuando la bocina de posesión amenazaba. En el año más complicado, el Madrid rozó la Final Four, pero en Colonia estarán los turcos.

88. Anadolu Efes (18+18+24+28): Larkin (10), Micic (18), Anderson (0), Singleton (25) y Dunston (3) -quinteto titular- Balbay (0), Simon (27), Beaubois (5), Sanli (4), Moerman (0) y Pleiss (5).

83. Real Madrid (21+20+16+26): Alocén (7), Carroll (10), Abalde (6), Garuba (4) y Tyus (2) -quinteto titular- Thompkins (12), Tavares (8), Laprovittola (17), Rudy (7), Taylor (0) y Llull (10).

Árbitros: Boltauzer (Esl), Rocha (Por) y Nikolic (Ser). Eliminado Tavares.

Incidencias: Sinam Erden de Estambul, puerta cerrada. Quinto partido correspondiente a los cuartos de final de la Euroliga.

Cuartos de final al mejor de cinco partidos: Anadolu Efes, 88-Real Madrid, 83 (3-2); Armani Milán-Bayern Múnich (2-2); Zenit-Barcelona (2-2) y Fenerbahçe-CSKA (0-3).

Semifinales: Anadolu Efes-CSKA y ¿?-¿? (28 de mayo en Colonia).