El brutal enfado de Iker Casillas al ser preguntado por su infidelidad a Sara Carbonero

El programa ‘Sálvame’ destapaba este jueves una presunta infidelidad de Iker Casillas a Sara Carbonero que habría comenzado en 2019 con la joven búlgara Nadia Alexandrova.

Una relación extramatrimonial que habría acabado el año pasado y que ahora, la joven se ha encargado de confirmar. Telecinco ha confirmado también que disponía de pruebas tales como “audios subidos de tono” entre ellos y “fotos comprometidas” en las que aparece Casillas.

Al margen de los rumores sobre su vida privada, Iker continúa con su día a día y, como de costumbre, ha llevado a sus hijos Martín y Lucas al colegio. Tras dejar a los pequeños en el centro escolar, la prensa lo ha abordado para preguntarle sobre esta aventura y el portero ha estallado contra los medios.

Lejos de confirmar o desmentir la información, Iker ha expresado su enfado contra la prensa. “¿A vosotros que esté en el colegio os da igual no? Seguro que sí”, les ha comenzado diciendo.

“Pregúntame en otro momento, no en el colegio cuando está aquí toda la gente, todos los padres viendo esto. Píllame en otro sitio no me pilles aquí”, ha alegado el exportero blanco, que dejaba una advertencia final tras el acoso mediático al que está siendo sometido: “Al final voy a dejar de traer a mis hijos al cole”.

Y es que Nadia Alexandrova ha sido la última a sumarse a la larga lista de supuestas aventuras que el portero habría tenido durante su matrimonio con Sara Carbonero.

La periodista no ha respondido a esta nueva infidelidad pero según ha confesado una amiga íntima de Sara a Informalia “si es que se tratara de una infidelidad, Iker no tiene vergüenza. El 2019 fue un año nefasto para Sara, porque le descubrieron un cáncer de ovarios y él sufrió un infarto. Sara llegó a sospechar meses antes de su ruptura matrimonial que podría haber una tercera persona de por medio. Pero su marido siempre lo negó cuando ella le preguntaba si existía otra mujer en su vida. Mira por dónde, ahora se destapa todo. Si esa mujer no se inventa esta relación, puede hacerle daño a Sara y eso sería imperdonable”.